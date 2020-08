Slovan Bratislava bude hrať 2. predkolo Európskej ligy vonku, súpera spoznala aj Dunajská Streda

DAC prešiel cez Hafnarfjördur

"Belasí" nehrali 1. predkolo Ligy majstrov

31.8.2020 (Webnoviny.sk) - FC DAC 1904 Dunajská Streda v 2. kvalifikačnom kole Európskej ligy 2020/2021 privíta v domácom prostredí futbalistov severočeského Jablonca.Rozhodol o tom pondelkový popoludňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.V majstrovskej vetve spoznali súpera aj hráči ŠK Slovan Bratislava , opäť ich čaká cesta na sever Európy - vo Fínsku nastúpia proti tímu KuPS Kupio.Obe stretnutia sa uskutočnia vo štvrtok 17. septembra a ich víťazi postúpia do ďalšej časti kvalifikácie, ktorej žreb sa bude konať už v utorok 1. septembra. Dunajská Streda v 1. kvalifikačnom kole zdolala islandský klub HF Hafnarfjördur 2:0, tentokrát súpera privíta na vlastnom trávniku.Duel sa uskutoční bez divákov na tribúnach, fanúšikovia chýbajú na základe rozhodnutia UEFA na všetkých štadiónoch v predkolách európskych pohárových súťaží. Možnými súpermi Dunajskej Stredy boli aj rakúsky Hartberg a švajčiarsky Bazilej.Slovan Bratislava sa do Európskej ligy "presunul" z kvalifikácie Ligy majstrov , v ktorej neodohral ani jeden zápas, no na základe verdiktu UEFA prehral svoj súboj s KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov kontumačne."Belasí" u súpera nemohli nastúpiť, pretože po prílete do krajiny sa v oboch výpravách Slovana objavila osoba s pozitívnym testom na koronavírus. Bratislavský tím sa voči verdiktu UEFA odvolal aj na Športový arbitrážny súd, no ani na tomto fóre nepochodil.Severočeský Liberec v kádri s viacerými Slovákmi sa predstaví v 2. kvalifikačnom kole EL v Litve proti FK Riteriai.