Zlaté Moravce organizujú zbierku pre ľudí v núdzi

Zlaté Moravce 4. decembra (TASR) – Obyvatelia Zlatých Moraviec sa môžu zapojiť do verejnej zbierky Pomôžme si navzájom. Tí, ktorí chcú pomôcť ľuďom v núdzi, môžu priniesť svoj príspevok do Mestskej výdajne v budove Domu služieb.Zbierka sa koná každý deň od 7.00 do 13.00 h. „“ uviedla koordinátorka aktivačnej činnosti na mestskom úrade Mária Ďurčeková.Ako doplnila, zbierka potrvá do 13. decembra. Zároveň pripomenula, že občania môžu nominovať rodiny, prípadne jednotlivcov, ktorí by takúto pomoc potrebovali. „“ dodala Ďurčeková.