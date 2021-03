Zlatého medveďa na Berlinale získal film Bad Luck Banging or Loony Porn rumunského režiséra

Hlavnú cenu 71. ročníka filmového festivalu Berlinale, Zlatého medveďa, získala v piatok satirická snímka rumunského režiséra Radu Judeho s distribučným názvom Bad Luck Banging or Loony Porn. Oznámila to v piatok festivalová porota, informovala agentúra DPA.





Experimentálny film Bad Luck Banging or Loony Porn (v origináli Babardeala cu bucluc sau porno balamuc) rozpráva príbeh ženy po tom, čo na verejnosť unikne domáce porno, ktoré natočila so svojím manželom. Film bol jednou z 15 snímok, ktoré sa uchádzali o hlavné ocenenie tohto prestížneho filmového podujatia.Izraelský režisér Nadav Lapid, ktorý bol členom poroty, označil víťazný film za umeleckého dielo s trvalou hodnotou, ktoré zachytáva "okamih našej súčasnosti v čase".Strieborného medveďa za najlepšiu réžiu udelila šesťčlenná porota maďarskému režisérovi Dénesovi Nagyovi za film Természetes fény (Prirodzené svetlo). Táto koprodukčná dráma hovorí o zverstvách, ktorých sa dopustili maďarskí vojaci v Sovietskom zväze počas druhej svetovej vojny.Strieborného medveďa za najlepší herecký výkon získala nemecká herečka Maren Eggertová za rolu v sci-fi komédii Ich bin dein Mensch (Som tvoj človek) režisérky Marie Schraderovej. Eggertová v ňom stvárňuje výskumníčku v múzeu, ktorá dostane úlohu otestovať humanoidného robota, ktorého hrá britský herec Dan Stevens.Ďalší Strieborný medveď (Veľká cena poroty) poputuje do Japonska pre tvorcov snímky Guzen to sozo (distribučný názov Koleso šťastia a fantázie) od režiséra Rjúsuke Hamagučiho. Ide o tri príbehy žien v súčasnom Japonsku. Ocenenie získala i nemecká režisérka Maria Spethová za dokumentárny film Herr Bachmann und seine Klasse (Pán Bachmann a jeho trieda) o staršom empatickom učiteľovi, ktorý si pod svoje krídla vezme žiakov s rôznym imigrantským pôvodom.Strieborného medveďa za výnimočný umelecký výkon dostal mexický film Una película de policías (Policajný film) režiséra Alonsa Ruizpalaciosa. Strieborného medveďa za najlepší scenár získal juhokórejský režisér Hon San-su za film Inteurodeoksyeon (Začiatok) o mladých milencoch a ich znepriatelených rodinách.Ocenenie za najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe získala herečka Lilla Kizlingerová za postavu v maďarskej snímke Rengeteg - mindenhol látlak (Les - vidím ťa všade) režiséra Benedeka Fliegaufa.Ceny odovzdá porota počas verejnej časti festivalu v júni. Pre koronavírusovú pandémiu sa totiž Berlinale koná v dvoch fázach - prvá, súťažná, prebehla od 1. do 5. marca výhradne on-line, druhá, verejná časť sa uskutoční v dňoch 9. - 20. júna.