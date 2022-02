Zlato si z olympiády vo voľnej jazde odniesla mladá Ščerbakovová, Valijevovú z pódia odsunula Japonka Sakamotová

Ťarcha zodpovednosti Valijevovú zlomila

Dopingová kauza

17.2.2022 - Krasokorčuliarsku súťaž sólistiek na ZOH 2022 v čínskom Pekingu ovládli Rusky, no neobsadili kompletné pódium. Nezvíťazila mladučká Kamila Valijevová, ktorú napokon klasifikovali až na 4. priečke.Zlato si vyjazdila jej krajanka Anna Ščerbakovová, ktorej po krátkom programe patrila druhá pozícia 1,96 bodu za Valijevovou. Striebro získala ďalšia reprezentantka Ruského olympijského výboru (ROC) Alexandra Trusovová, ktorá bola po KP štvrtá a v súčte za Ščerbakovovou zaostala o 4,22 bodu.Bronz putuje do Japonska zásluhou Kaori Sakamotovej, ktorá bola tretia aj po krátkom programe. Najviac sa voľná jazda vydarila Trusovovej a druhý najlepší výkon predviedla Ščerbakovová.Voľná jazda 15-ročnej Valijevovej mala byť výnimočným vyvrcholením krasokorčuliarskeho súťažného programu na ZOH v Pekingu, no mladá športovkyňa neuniesla ťarchu zodpovednosti a nepríjemných okolností.Na ľade pôsobila neisto a nevyhla sa ani pádom. V konečnom účtovaní mala až piatu najlepšiu voľnú jazdu v súčte klesla z postu líderky na nepopulárny 4. stupienok.Od medaily ju delilo až 9,04 bodu. Namieste teda bola záplava sĺz, ktorá ju ovládla už po skončení vystúpenia a pokračovala po zverejnení výsledkov.Kamila Valijevová ako úradujúca majsterka Európy z januárového kontinentálneho šampionátu v estónskom Tallinne v olympijskej súťaži sólistiek nebojovala len proti konkurencii. Už viac ako týždeň je totiž na programe dňa kauza jej dopingu.Počas minulého týždňa, iba deň po triumfe Rusov v tímovej súťaži, totiž antidopingové laboratórium vo švédskom Štokholme informovalo, že Valijevová mala pozitívny test na zakázanú látku trimetazidín vo vzorke odobratej ešte 25. decembra 2021. Nasledovali dlhé dni právnych analýz, či vôbec môže ďalej súťažiť.Výsledkom bolo, že mladá krasokorčuliarka mohla pod piatimi kruhmi v Pekingu bojovať o cenné kovy aj medzi sólistkami. Ak by sa však dostala na pódium, medailový ceremoniál by sa nekonal.Po skončení ZOH prebehne dôkladné vyšetrenie tohto prípadu. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v Pekingu nerozdelil medaily z tímovej súťaže a spraví tak až po definitívnom verdikte v tejto záležitosti.