Zlatý Bažant posilňuje svoju pozíciu na slovenskom trhu a ukazuje kvalitu slovenských pív a radlerov

Zlatý Bažant posilnil svoje vedúce postavenie na trhu vďaka úspechu nového Zlatého Bažanta 12 %



Úspešné uvedenie Krušovice Bohém potvrdilo zákaznícku preferenciu tradície s inováciami



Výraznému rastu radlerov Zlatý Bažant 0,0% pomohla letná sezóna aj kampaň s Petrom Saganom



Najpredávanejšie pivá

Aktuálne pivné trendy

Kam kráča HoReCa a retail?

Pivný trh čakajú zásadné zmeny

19.12.2024 (SITA.sk) -Preferencie zákazníkov sa neustále vyvíjajú. Zatiaľ čo svetlé výčapné 10-stupňové pivo si udržuje svoju tradičnú pozíciu, spotrebitelia hľadajú nové chuťové zážitky. Tento trend sa prejavuje rastúcim záujmom o plnšie prémiové ležiaky, ktoré ponúkajú výraznejšiu chuť a arómu. Ich medziročný rast sa pohybuje tesne pod úrovňou 11%.Slovenská značka Zlatý Bažant si aj tento rok upevnila svoje vedúce postavenie na trhu vďaka úspechu 12 – stupňového piva. Počas letnej sezóny spoločnosť tiež zaznamenala výrazný rast popularity radlerov ktoré sa opäť stali jedným z najvyhľadávanejších nápojov, najmä počas letných mesiacov. Povedomie o značke Zlatý Bažant radler 0,0% umocnila aj letná kampaň a prepojenie so známym športovcom a influencerom Petrom Saganom. Nealko kategória značky Zlatý Bažant tento rok rástla o takmer 18 %.Tento trend potvrdzuje, že radlery aj po 13 rokoch od uvedenia na trh stále predstavujú atraktívne osvieženie pre širokú skupinu spotrebiteľov, ako aj to, že Slováci vedia oceniť kvalitu domácich produktov. V porovnaní s minulým rokom stúpol celkový predaj značky Zlatý Bažant o 10 %.Tento rok HEINEKEN Slovensko uviedol na domácom trhu aj novinku - český ležiak Krušovice Bohém, ktorý sa u nás úspešne etabloval a jeho obľúbenosť naďalej rastie. Prémiové portfólio značky Krušovice tým na Slovensku výrazne posilnilo a jeho predaje stúpli aj vďaka Bohémovi o viac ako 70 %. Uvedenie značky Krušovice Bohém tak patrí k najúspešnejším inováciám roka 2024."V pivovare Hurbanovo sme nesmierne hrdí na to, že vyrábame výnimočné pivá, ktoré si neustále získavajú uznanie na domácej i medzinárodnej úrovni. Za posledné roky bola naša snaha o kvalitu ocenená mnohými cenami, čo ešte viac upevnilo naše postavenie v pivovarníckom priemysle. V tomto roku sme triumfovali na prestížnej súťaži Slovenská pivná korunka, kde sme si odniesli až osem ocenení. Veľmi nás teší aj udelenie ceny Značky kvality pre Zlatý Bažant Radler 0,0% Citrón, ktoré udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a je potvrdením toho, že ide o slovenský produkt vysokej kvality," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti HEINEKEN Slovensko Luis Prata.Vysoký štandard a kvalita produktov sú pre spoločnosť HEINEKEN Slovensko prioritou. Dokazuje to aj nedávny prieskum, podľa ktorého až 87% spotrebiteľov oceňuje práve kvalitu piva na HoReCa prevádzkach. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko pravidelne realizuje školenia techniky čapovania pre personál gastro prevádzok, čo výrazne prispieva k zvyšovaniu úrovne zážitku. Zároveň je dlhodobým partnerom HoReCa sektora a pomáha mu v náročnejších situáciách, ale aj v dlhodobom raste. Poskytuje komplexný servis, ktorého súčasťou sú ekonomické či obchodné opatrenia, odborné konzultácie, ako aj podpora v online prostredí. Jedným z podporných nástrojov je aj informačno-edukačný portál HORECA Academy, na ktorom prináša rozmanité riešenia a tipy, ako môžu podniky prilákať späť svojich zákazníkov.Po rokoch prinášania rozmanitosti a netradičných chutí z menších remeselných pivovarov pokračuje spoločnosť HEINEKEN Slovensko naďalej v tomto trende. Spotrebitelia si zároveň stále cenia klasické, plné chute a kvalitné suroviny, ktoré sú základom každého dobrého piva. Zákazníci na jednej strane túžia po nových chuťových zážitkoch, no zároveň si cenia overenú kvalitu a tradíciu. HEINEKEN Slovensko preto spája to najlepšie z oboch svetov a prináša rovnováhu medzi tradíciou a modernými trendami.Kľúčom k úspechu je z pohľadu spoločnosti HEINEKEN neustále hľadanie rovnováhy medzi inováciami a zachovaním tradičných hodnôt a zároveň využitie silného potenciálu vo využívaní bohatstva slovenských surovín. "Podpora slovenských produktov je dôležitá nielen pre posilnenie domáceho trhu, ale aj pre zachovanie nášho jedinečného pivného dedičstva. Veríme, že kombinácia tradície a moderných trendov vytvára priestor pre existenciu zaujímavých a zároveň autentických slovenských pív. Okrem toho naše pivá využívajú miestne suroviny, ako je slovenský slad a slovenská voda, ktoré sú medzinárodne uznávané ako ingrediencie vysokej kvality. Ich konzumáciou zároveň podporujeme rozvoj nášho hospodárstva a našich komunít na celom Slovensku. Rozvíjať tradíciu a prinášať inovácie môžeme len s udržateľným prístupom, a preto je pre nás prvoradou hodnotou a je stredobodom všetkého, čo robíme," hovorí manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti HEINEKEN Slovensko Helena Windisch.Spoločnosť HEINEKEN Slovensko potvrdzuje svoju pozíciu lídra v oblasti digitálnych riešení. E-commerce platforma EAZLE (predtým známa ako Partner Heineken) zaznamenala obrovský úspech. Vďaka nej si zákazníci môžu jednoduchšie a efektívnejšie objednávať svoje obľúbené produkty. Platforma sa stala neodmysliteľnou súčasťou nákupných procesov, pričom dnes už cez ňu prebieha väčšina všetkých HoReCa predajov.Slovenský gastro sektor zažíva v súčasnosti významnú transformáciu, ktorá prináša nové výzvy, ale aj zaujímavé príležitosti pre celý pivný trh.Zákazníci, ktorí kedysi navštevovali reštaurácie a kaviarne pravidelne, sú dnes opatrnejší a viac premýšľajú nad výberom. V minulosti bola rozhodujúcim faktorom pri výbere podniku nízka cena, dnes hostia očakávajú viac. Kladú dôraz na kvalitu, originalitu a hlavne jedinečný zážitok. Majitelia prevádzok si potrebujú čoraz viac osvojovať líderské zručnosti, aby boli schopní správne motivovať a podporovať svoj tím, ale aj poznať nástroje na prilákanie zákazníkov do svojich prevádzok. Prevádzky musia byť flexibilné a ochotné prispôsobovať sa týmto trendom. Obchodných zástupcov nahradili Business Developeri, ktorí už nie sú len sprostredkovateľmi tovaru, ale prinášajú komplexné poradenstvo.Maloobchodný sektor, najmä segment super a hypermarketov, predstavuje pre HEINEKEN Slovensko kľúčový distribučný kanál. Nové legislatívne zmeny, ktoré prinesie konsolidačný balíček, budú mať zásadný vplyv na dianie na trhu, nevynímajúc pivný sektor. Najvýznamnejší dopad z nich bude mať úprava sadzieb DPH, ale sektor ovplyvní aj daň z cukru a zvýšenie firemných daní, ktoré zvýšia náklady výrobcom. Transakčná daň bude znevýhodňovať domácu produkciu, celý dodávateľský reťazec od dodania jačmeňa, cez výrobu sladu a piva. V neposlednom rade sú to meniace sa zvyky a preferencie spotrebiteľov, najmä tých mladších. Na ktorúkoľvek z týchto zmien však HEINEKEN Slovensko nazerá ako na príležitosť hľadať inovatívne riešenia a na výzvu ako naďalej uspokojovať potreby našich zákazníkov.