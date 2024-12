Pročko prekročil správaním sa k Puškárovej všetky medze, Hlas-SD podáva trestné oznámenie – VIDEO

Poslanec mal na Puškárovú kričať pred deťmi

Pročko opísal incident odlišne

19.12.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD podá trestné oznámenie na opozičného poslanca Jozefa Pročka hnutie Slovensko ) pre incident s poslankyňou Paulou Puškárovou . Informoval o tom vo štvrtok predseda strany Matúš Šutaj Eštok . Ako doplnil, Pročko by mal za celú vec niesť aj disciplinárnu zodpovednosť v parlamente.„Pretože to nie je prvýkrát, čo tento poslanec prekročil všetky medze,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Zároveň sa poďakoval aj poslancom strany Sloboda a Solidarita (SaS) , že sa Puškárovej zastali. „Verím, že tento incident hlboko odsúdia všetci príčetní politici,“ doplnil Šutaj Eštok.Poslanec hnutia Slovensko Jozef Pročko bol podľa strany Hlas-SD ešte začiatkom decembra hrubý k poslankyni Paule Puškárovej (Hlas-SD) v prítomnosti jej malých detí. Incident sa odohral v garážach Národnej rady SR.Svedkom incidentu bol poslanec za stranu SaS Juraj Krúpa , ktorý sa v tomto prípade zastal koaličnej poslankyne. Spolu s poslankyňou Janou Bittó Cigánikovou (SaS) nahral video, v ktorom opísal, čo sa stalo.„Ako som prichádzal do poslaneckej garáže, tak som videl scénu, ako Pročkove auto stojí a blokuje auto pani poslankyne Puškárovej, on stál pred tým autom a nehoráznym spôsobom na ňu kričal. Keď som to zbadal, tak som naňho zakričal, Jožo, čo to robíš? Ďalej kričal, ale rýchlo nastúpil do auta a odišiel. Ona, chudera, bola úplne vyľakaná, stála tam a hovorila: Prečo na mňa takto kričíte, prečo ste takto agresívny?“ opísal udalosť Krúpa a dodal, že Puškárová mala v aute dve malé deti. Poslanec Pročko by podľa neho mal za takéto správanie niesť následky.Jozef Pročko opísal incident diametrálne odlišne.„Pri východe z garáže mi do protismeru vybehlo auto. Prudko som zabrzdil a strhol volant doprava. Po príchode k autu, ktoré mala pani poslankyňa už zaparkované, naozaj v aute bolo dieťa. Povedal som pani poslankyni, že si mohla zabiť dieťa. Ona mi odpovedala, že v ceste mala dodávku. Sadol som do auta a odišiel. Krúpa tam vôbec nebol,“ uviedol začiatkom decembra. Dodal, že požiadal o kamerové záznamy z garáže Národnej rady SR.