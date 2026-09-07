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07. septembra 2026
Zlatý ošiaľ v Istanbule. Turkyne obhájili titul po finálovom obrate
Tagy: Finále ME vo volejbale
Volejbalistky Turecka obhájili titul majsteriek Európy. Majstrovstvá Európy volejbalistiek vyvrcholili v Istanbule triumfom domáceho Turecka. Takmer 17 300 divákov v Športovej hale Sinana Erdema ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Volejbalistky Turecka obhájili titul majsteriek Európy.
Majstrovstvá Európy volejbalistiek vyvrcholili v Istanbule triumfom domáceho Turecka.
Takmer 17 300 divákov v Športovej hale Sinana Erdema aplaudovalo víťaznému finálovému obratu Turkýň nad úradujúcimi olympijskými víťazkami a majsterkami sveta Taliankami 3:2 (-16, 22, -12, 21, 10).
V súboji o tretie miesto Srbsko zdolalo Poľsko 3:1 (21, 19, -15, 18). Slovenky obsadili konečné 18. miesto v konkurencii 24 tímov na šampionáte, ktorý sa konal v troch krajinách - Turecku, Česku a Švédsku.
Turecko obhájilo prvenstvo z roku 2023 a zároveň si vybojovalo miestenku na olympijské hry 2028 v Los Angeles.
Okrem domáceho tímu USA majú účasť na OH 2028 už istú aj Kanada a Thajsko, ktoré si ju zabezpečili prostredníctvom svojich kontinentálnych šampionátov. Informoval o tom web Slovenskej volejbalovej federácie.
"Som nesmierne hrdá na tento tím a na to, ako sme držali spolu. Myslím si, že celé Turecko by malo byť hrdé na to, čo sme dosiahli. Vedeli sme, že Taliansko je neuveriteľne silný tím a počas zápasu sme mali veľa vzostupov a pádov, ale negatívne momenty sme nechali za sebou a sústredili sme sa na to, aby sme zostali pozitívne. Zažiť európsku korunováciu pred fantastickým domácim publikom je pocit, ktorý sa ťažko opisuje. Naozaj nemám slová," zhodnotila turecká kapitánka Eda Erdemová na webe Európskej volejbalovej konfederácie.
Pre Talianky išlo o šieste finále majstrovstiev Európy. Tri z nich premenili na titul – v roku 2007 zdolali Srbsko 3:0, o dva roky neskôr Holandsko 3:0 a v roku 2021 v Belehrade domáce Srbsko 3:1.
Taliansko sa napriek finálovej prehre posunulo na druhé miesto historických tabuliek ME. S bilanciou troch zlatých, troch strieborných a troch bronzových medailí predstihlo Srbsko (3 – 3 – 2). Lepšiu bilanciu má už iba Rusko, respektíve Sovietsky zväz (19 – 4 – 3).
Zdroj: SITA.sk - Zlatý ošiaľ v Istanbule. Turkyne obhájili titul po finálovom obrate © SITA Všetky práva vyhradené.
Majstrovstvá Európy volejbalistiek vyvrcholili v Istanbule triumfom domáceho Turecka.
Takmer 17 300 divákov v Športovej hale Sinana Erdema aplaudovalo víťaznému finálovému obratu Turkýň nad úradujúcimi olympijskými víťazkami a majsterkami sveta Taliankami 3:2 (-16, 22, -12, 21, 10).
V súboji o tretie miesto Srbsko zdolalo Poľsko 3:1 (21, 19, -15, 18). Slovenky obsadili konečné 18. miesto v konkurencii 24 tímov na šampionáte, ktorý sa konal v troch krajinách - Turecku, Česku a Švédsku.
Obhajoba aj OH
Turecko obhájilo prvenstvo z roku 2023 a zároveň si vybojovalo miestenku na olympijské hry 2028 v Los Angeles.
Okrem domáceho tímu USA majú účasť na OH 2028 už istú aj Kanada a Thajsko, ktoré si ju zabezpečili prostredníctvom svojich kontinentálnych šampionátov. Informoval o tom web Slovenskej volejbalovej federácie.
Hrdá a šťastná
"Som nesmierne hrdá na tento tím a na to, ako sme držali spolu. Myslím si, že celé Turecko by malo byť hrdé na to, čo sme dosiahli. Vedeli sme, že Taliansko je neuveriteľne silný tím a počas zápasu sme mali veľa vzostupov a pádov, ale negatívne momenty sme nechali za sebou a sústredili sme sa na to, aby sme zostali pozitívne. Zažiť európsku korunováciu pred fantastickým domácim publikom je pocit, ktorý sa ťažko opisuje. Naozaj nemám slová," zhodnotila turecká kapitánka Eda Erdemová na webe Európskej volejbalovej konfederácie.
Šieste finále
Pre Talianky išlo o šieste finále majstrovstiev Európy. Tri z nich premenili na titul – v roku 2007 zdolali Srbsko 3:0, o dva roky neskôr Holandsko 3:0 a v roku 2021 v Belehrade domáce Srbsko 3:1.
Taliansko sa napriek finálovej prehre posunulo na druhé miesto historických tabuliek ME. S bilanciou troch zlatých, troch strieborných a troch bronzových medailí predstihlo Srbsko (3 – 3 – 2). Lepšiu bilanciu má už iba Rusko, respektíve Sovietsky zväz (19 – 4 – 3).
Zdroj: SITA.sk - Zlatý ošiaľ v Istanbule. Turkyne obhájili titul po finálovom obrate © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Finále ME vo volejbale
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