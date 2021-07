Zlatý strelec Foroughi bol možno v teroristickej organizácii, zástupcovia športovcov žiadajú vylúčenie Iránu z olympiády

V pivnici sa údajne naučil strieľať

Bol súčasťou strážnej služby

27.7.2021 (Webnoviny.sk) - Pár dní po triumfe Iránca Javada Foroughiho vo vzduchovej pištoli na olympijských hrách v Tokiu padli tvrdé slová na adresu nového olympijského šampióna.Zástupcovia športovcov Medzinárodného olympijského výboru vzniesli proti 41-ročnému Foroughimu obvinenie, že vo svojej krajine bol členom teroristickej skupiny. Ak sa to preukáže, žiadajú vylúčenie Iránu z OH 2020. Informáciu priniesol web švajčiarskeho denníka Blick Foroughi bol roky členom Iránskej revolučnej gardy, ktorú v USA klasifikujú ako teroristickú organizáciu . Čo presne tam robil, je predmetom diskusií. Podľa iránskych štátnych médií pracuje ako zdravotný brat v nemocnici v iránskom hlavnom meste Teherán.Tam sa vraj v pivnici naučil strieľať. V jednom z televíznych rozhovorov mal Foroughi priznať, že slúžil počas vojny v Sýrii v elitných jednotkách Revolučnej gardy Quds-Force. Tie slúžili v občianskej vojne na obranu prezidenta Bašára Asada "Zlatý strelec uviedol, že bol tam v strážnej službe a za úlohu mal aj prípravu na protiútoky zo strany súperov. Ak by aj bola toto všetko pravda, zlatú medailu už Foroughovi nevezmú. Na tom by už nič nezmenil ani medzinárodný protest," doplnil web blick.ch.Vo vzduchovej pištoli na OH 2020 súťažil aj Slovák Juraj Tužinský. Úradujúci majster Európy nezvládol kvalifikáciu a skončil na 27. mieste.