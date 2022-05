Zlatý tím z MS 2002 v Göteborgu bol opäť pokope. Spomienky sú stále čerstvé, hovorí Višňovský (foto)

Nezabudnuteľný gól

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - V stredu 11. mája uplynulo presne 20 rokov od historického finále majstrovstiev sveta vo švédskom Göteborgu, v ktorom slovenskí hokejisti zdolali Rusov a získali zlaté medaily. Väčšia časť vtedajšieho kádra sa stretla v Bratislave a spolu si zaspomínala na udalosť, ktorá sa navždy zapísala do histórie slovenského hokeja. Nechýbali Žigmund Pálffy Richard Lintner či tréner Ján Filc "To už ani nie je pravda, že odvtedy uplynulo už 20 rokov. Je to dosť, ale zdá sa mi, ako keby to bolo včera. Spomienky sú stále čerstvé. A najmä teraz, keď vidím všetky tie tváre pokope. Narástli nám bruchá a vlasy nám zošediveli, alebo ich už nemáme. A zostarli sme. Je príjemné stretnúť sa a pokecať," povedal v rozhovore pre agentúru SITA bývalý obranca Ľubomír Višňovský, ktorý v spomenutom finále otvoril skóre.Detailne si na ten gól spomína napriek tomu, že ho dosiahol pred dvoma dekádami."Kto by si ten gól nepamätal? Pamätám si veľa gólov, čo som vsietil. Nebolo ich až tak veľa, keďže som bol obranca. Vyhrali sme buly a nahodili sme puk do pásma. Ako sa to nahadzovalo, tak viem, že to šlo do pravého a potom ľavého rohu. Videl som, že Jožko Stümpel vychádza spoza bránky, tak som šiel do priestoru medzi kruhmi. Trochu ma to vytlačilo, lebo tam bol hráč, tak som šiel ešte viac skoro až na ľavú stranu na vrch kruhov. Jožko mi to nahral na ľavú nohu, ľavou som si puk prikopol a hneď taká pološvihovka, od pätky a presne som to trafil do 'víčka'. Išlo to od tyčky, do stredovej tyčky a von. A potom tie chvíle čakania. Ešte sa pár sekúnd sa hralo a bol videohovor, rozhodca si to šiel pozrieť a uznal gól. Bolo to príjemné," opísal aktuálne 45-ročný rodák z Topoľčian.Od zlatého göteborského finále uplynulo 20 rokov a už ani jeden z členov kádra nehráprofesionálne. Podľa Višňovského by sa však táto partia na ľade stále nestratila."Ak by sme vykorčuľovali na ľad, ešte by sme asi niečo predviedli, ale rýchlosť a kondícia nám už chýbajú. Pri nejakej šou by sme sa isto nezahanbili," pokračoval.Pred stredajším stretnutím v Bratislave sa tešil na viacerých niekdajších spoluhráčov z národného tímu."Tešil som sa na Laca Nagya , ale ten neprišiel. Priznávam sa, že s ním sa občas stretávam. Rada Somíka som dlho nevidel, alebo Roba Tomíka či Peťa Šťastného. Je príjemné ich znova stretnúť," priznal charizmatický "Višňa" pre agentúru SITA.Spomenutá bratislavská akcia na počesť "zlatých chlapcov z Göteborgu" vyšla na deň, v ktorý aktuálna reprezentácia SR odlieta na svetový šampionát a odchodu na letisko predchádzalo osobné stretnutie oboch generácií. Žeby v tom bol kúsok symboliky a niekdajšie hviezdy by nastupujúcej garnitúre odovzdali požehnanie, že môžu zopakovať ich prenikavý úspech?"Bodaj by. Držím im palce, aj počas olympiády som sa z nich tešil. Bolo to neuveriteľné, znova to bolo krásne. Národ sa zase spojil a držal spolu. Atmosféra, keď šiel človek do reštaurácie, bolo to všade cítiť. Chlapcom držím palce a bodaj by sa im podaril úspech. Každá medaila by bola pre nás zlatá," myslí si Višňovský.Prezradil tiež, že priamo v mobilnom telefóne už ma uložený program Slovákov na MS 2022. "Skupina vyzerá byť celkom dobrá, ale uvidíme, čo bude potom," dodal.Jedným z členov súčasnej reprezentácie je aj útočník Michal Krištof. Rodák z Nitry mal v čase MS 2002 deväť rokov."Bol som doma, sledoval som to a fandil. Mali sme povešané plagáty na stenách. Pri niektorých zápasoch sa trhali, pri ďalších sme oslavovali. Nakoniec to dopadlo super," prezradil pre SITA. A čo hovorí on na možné "požehnanie" od zlatého tímu z Göteborgu?"Uvidíme, možno nám prezradia nejaké fígle, ako na to. Je to už 20 rokov a treba na to spomínať. A hlavne to treba zopakovať. Je super, že sa na to nezabúda. Aj také maličkosti vedia spraviť celok," doplnil 28-ročný útočník, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v Komete Brno.