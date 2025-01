Zlatý týždeň sa v najväčších lyžiarskych strediskách na Slovensku vydaril, súčasná sezóna môže byť jednou z najúspešnejších

Stúpol počet lyžiarov

Sľubná sezóna

16.1.2025 (SITA.sk) - Takzvaný zlatý týždeň sa v najväčších lyžiarskych strediskách na Slovensku vydaril. Do Vysokých Tatier i Jasnej prilákal viac návštevníkov ako pred rokom.Na zjazdovkách sa lyžovalo v priemere o 12 percent lyžiarov viac ako pred rokom. Najviac sa o nárast postarali hostia z Poľska, ktorých počet medziročne ešte stúpol, českých turistov prišlo rovnaké množstvo ako pred rokom. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk, spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda . Obdobie od Vianoc do Troch kráľov je pre horské strediská už tradične top sezónou.„Zlatý týždeň sa veľmi vydaril. Predovšetkým jeho prvá časť, od 26. decembra do konca roka, priniesla krásne slnečné počasie, snehu síce nebolo neúrekom, no na zjazdovkách postačovalo. Situáciu trochu zamotali veterné dni v novom roku, ale vo všeobecnosti podľa odoziev je zlatý týždeň hodnotený veľmi pozitívne,“ zhodnotil predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj Spomínaný týždeň podľa neho ukázal, že cestovný ruch je veľmi zaujímavý aj pre hospodárstvo Slovenska a môže tvoriť veľmi zaujímavú časť príjmov štátu. Zlatý týždeň naplno rozbehol zimnú sezónu, ktorá zatiaľ vyzerá dobre.„Podľa rezervácií, ktoré už dnes vidíme, vyzerá sezóna veľmi sľubne a môže byť jednou z najúspešnejších sezón, ktoré sme kedy mali,“ myslí si Rattaj. Veľkým otáznikom však podľa neho ostáva počasie. „Je totálne nevyspytateľné a dokáže zamiešať karty,“ dodal.Stredisko Jasná otvorilo lyžiarsku sezónu počas posledného novembrového víkendu 2024. Na Štrbskom Plese sa lyžuje od 6. decembra, v Tatranskej Lomnici od 14. decembra.