Zľavnené študentské lístky na dopravu sa s ISIC dajú kupovať už aj cez mobil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.10.2019 (Webnoviny.sk) - Od polovice septembra tohto roku majú študenti – držitelia platných preukazov ISIC (International Student Identity Card) možnosť zľavnene cestovať s virtuálnym cestovným lístkom v rámci integrovaného dopravného systému v bratislavskom kraji, pričom za necelé štyri týždne sa predalo takmer 10.000 takýchto študentských cestovných lístkov.Zľavy, ktoré vyplývajú študentom na základe spolupráce Bratislavskej integrovanej spoločnosti, a.s. (BID) a držiteľa licencie ISIC na Slovensku združenia CKM SYTS, si študenti môžu uplatniť po zaregistrovaní svojho preukazu v mobilnej aplikácii IDS BK. Informoval o tom obchodný riaditeľ združenia CKM SYTS Vladimír Jedlička.Aplikácia si pri registrácii overí platnosť preukazu ISIC priamo v databáze CKM SYTS, takže sa zaregistruje iba platný preukaz. Následne si môže držiteľ kupovať v rámci mobilnej aplikácie zľavnené jednorazové cestovné lístky. Takéto lístky sú priamo v mobile označené logom ISIC, čo je potvrdenie toho, že prebehla virtuálna kontrola platnosti preukazu ISIC."Táto spolupráca má viac úspešných aspektov, ako napríklad odbúranie administratívnej náročnosti spojené s vybavovaním potvrdenia o štúdiu na škole, eliminovanie čakania v rade u dopravcu, ale je to odľahčenie aj pre školu, dopravcu i samotného držiteľa preukazu ISIC," priblížil Jedlička.Aplikácia zároveň zrovnoprávňuje podmienky využívania zliav, či už ide o študentov domácich, zahraničných, študentov prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia."Spolupráca vznikla aj vďaka modernému prístupu našej spoločnosti, objednávateľov dopravných výkonov a dopravcov, ktorí sú zapojení do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, vďaka dodávateľovi aplikácie IDS BK a pripravenosti ISIC z hľadiska technického zastrešenia digitálnej podoby spolupráce," informovala generálna riaditeľka BID, a.s. Zuzana Horčíková. Cestovné lístky, ktoré si cestujúci zakúpia v mobilnej aplikácii sú platné vo všetkých spojoch IDS BK, teda na linkách Dopravného podniku Bratislava, RegioJetu (linka S70), regionálnych autobusových linkách Slovak Lines a vo vlakoch ZSSK (linky S8, S20, S25, S50, S55,S60 a S65).Podrobné informácie ako si zaregistrovať ISIC v aplikácii IDS BK a následne nakupovať zľavnené lístky nájdu držitelia preukazov na www.isic.sk/cestujsappkou Držitelia platných preukazov ISIC a ITIC majú nárok na zľavy a benefity na viac ako 1300 miestach na Slovensku a viac ako 150.000 miestach vo svete. Informácie o všetkých zľavách, novinkách sú na www.isic.sk Inzercia