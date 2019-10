MŽP: Odpady z plastu by sa mali evidovať podľa chemického zloženia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Odpady z plastu by sa mali evidovať podľa chemického zloženia. Navrhuje to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré tým chce získať presnejšie štatistické údaje o jednotlivých plastových obaloch. Návrh vyhlášky predložil rezort do medzirezortného pripomienkového konania.Údaje sa ukázali ako potrebné pri príprave analýz zavedenia zálohovania, vplyvu na triedený zber a pri kvantifikácii nákladov pri zbere. Budú sa využívať na skvalitnenie analýz v oblasti odpadového hospodárstva a tiež budú podkladom pri rozhodovaní o nových opatreniach s ohľadom na podporu budovania nových spracovateľských kapacít.Navrhuje tiež zaviesť nové poddruhy odpadov do podskupiny ". Mali by sa rozlišovať na PET, HDPE, LDPE, PP, PS, PE a PVC.Účinnosť vyhlášky navrhuje envirorezort na 1. januára 2020.