Zle odbočili: Juniori Arsenalu nedorazili na správne miesto zápasu

Futbalisti Arsenalu Londýn do 18 rokov sa mali v sobotu predstaviť v ligovom zápase v Brightone, no tímový autobus namiesto toho dorazil do Bournemouthu. Ocitli sa tak 152 kilometrov od pôvodného dejiska duelu.





Zápas najskôr posunuli z 12.00 h na 12.30, neskôr ho úplne zrušili. Podľa britského denníka Mirror šofér tímového autobusu zle odbočil z diaľnice. Klub zatiaľ oficiálne vyhlásenie k udalosti nezverejnil.Tím "kanonierov" do 18 rokov, ktorý trénuje bývalý hráč Jack Wilshere, pred týždňom remizoval s Crystal Palace 3:3 a nachádza sa v strede tabuľky.