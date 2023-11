Diaz zachránil Liverpoolu bod a vyslal únoscom odkaz: Sloboda pre otca

Remízu 1:1 na pôde nováčika z Lutonu zachránil pre futbalistov FC Liverpool v piatej minúte nadstaveného času striedajúci Luis Diaz. Kolumbijský útočník, ktorého otca uniesla v rodnej krajine partizánska skupina, prežíva náročné obdobie. Po strelení gólu v závere duelu 11. kola Premier League odkryl pod dresom tričko s nápisom "Sloboda pre otca". Po zápase vyzval únoscov na jeho okamžité prepustenie.





Hostia mali v úvodnom polčase veľkú územnú prevahu v držaní lopty (74:26) aj početnosti streľby (11:4). Za stavu 0:0 bol aktívny najmä uruguajský útočník Darwin Nunez, ktorý nastrelil v 13. minúte brvno po peknej prihrávke za obranu od Trenta Alexandra-Arnolda. V druhom polčase sa obraz hry pri výstavbe nezmenil, stále dominovali s loptou Liverpoolčania, no nováčik súťaže vyslal na bránu súpera viac striel (4:3). V 80. minúte rozohrával Liverpool rohový kop, po ktorom sa lopta odrazila domácim do brejku. Rýchly únik pätice hráčov Lutonu potiahol v prvých metroch Ross Barkley, ktorý rozohral loptu na pravé krídlo do priestoru, odkiaľ odcentroval presne na nohu Tahitha Chonga pravý obranca Issa Kabore – 1:0. "Myslím si, že sme si to sami veľmi sťažili. Vieme, že sa tu hrá ťažko, videli sme to aj pri iných tímov, ktoré sem prišli. Musíte si to trochu uľahčiť jedným gólom, čo pomáha zmeniť dynamiku hry," uviedol kapitán "The Reds" Virgil Van Dijk.Tréner Jürgen Klopp reagoval po góle posledným možným striedaním a na ihrisko poslal útočníka Luisa Diaza. Dvadsaťšesťročný Kolumbijčan prežíva náročné obdobie, keďže jeho otec je stále nezvestný po únose 28. októbra partizánskou skupinou Národná oslobodzovacia armáda (ELN) v rodnej krajine. Súčasťou únosu bola aj Diazova matka, ktorú však polícia v priebehu niekoľkých hodín zachránila. Diaz vynechal uplynulé dva zápasy Liverpoolu, ale od štvrtka trénoval.Diaz v závere potvrdil, že napriek ťažkej výzve, ktorej čelí spolu s rodinou, je odhodlaný naplno sa sústrediť na futbal. Kolumbijský zakončovateľ si v piatej minúte nadstaveného času nabehol na centre Harveyho Elliota a hlavičkou zabezpečil deľbu bodov na Kenilworth Road. Po góle odhalil tričko s nápisom "Libertad Para Papa" (Sloboda pre otca). Únoscov po vydarenom zápase vyzval, aby jeho otca prepustili: "Každou sekundou naše utrpenie narastá. Moja matka, moji bratia a ja sme zúfalí a nemáme slová, ktorými by sme opísali to, čo cítime. Toto utrpenie sa skončí až vtedy, keď ho budeme mať späť doma. Prosím vás, aby ste ho okamžite prepustili, rešpektovali jeho integritu a čo najskôr ukončili bolestivé čakanie."Únoscovia počas víkendu oznámili, že Manuela Diaza prepustia, keďže po overení zistili, že ide o rodinného príslušníka futbalistu, ktorého Kolumbijčania uznávajú. "Všetky signály, ktoré dostáva, ak som to správne pochopil, sú veľmi pozitívne. Rokovania prebiehajú, ale stále sú pozitívne, a preto chcel byť Luis súčasťou tímu," povedal o nepríjemnej situácii nemecký kormidelník klubu z Anfield Road.Liverpool nevyužil príležitosť posunúť sa na 2. miesto pred Tottenham, na ktorý stráca dva body, na prvý Manchester City tri. Luton je vďaka zisku bodu o skóre pred Bournemouthom na 17. priečke mimo pásma zostupu. Pre nováčika Premier League to bol iba druhý bod v novom ročníku získaný na domácom ihrisku.