Zlé počasie ovplyvní aj Národnú púť k patrónke Slovenska v Šaštíne, organizátori boli nútení zmeniť program

Časť programu je zrušená

Veriaci majú uprednostniť svoje farnosti

12.9.2024 (SITA.sk) - Pre výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu pred nepriaznivým počasím sa mení aj program Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, v Šaštíne v okrese Senica.Slávnostná svätá omša v nedeľu 15. septembra o 10:30 sa nebude sláviť vonku, ale v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose vo vysielaní STVR, televízie Lux a rádia Lumen.Ako informoval hovorca Bratislavskej arcidiecézy Radovan Pavlík, duchovný program vo vnútri baziliky zostáva zachovaný. Zrušený je však program v átriu kláštora pavlínov – Pútnické átrium a tiež služba spovedania v priestore oratória.SHMÚ zvýšil výstrahu pred dažďom pre okresy Skalica, Myjava, Senica a Skalica na tretí stupeň, napršať tam môže do sobotnej polnoci až 200 mm zrážok.„Upozorňujeme, že kvôli predpokladanému nadmernému podmáčaniu pôdy nebude možné využiť dočasné parkoviská vyznačené na mape areálu. Upozornenie platí aj na pohyb pod stromami v okolí Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Z dôvodu predpovede silného vetra, ktorý môže spôsobiť spadnutie konárov, sa treba tomuto priestoru vyhnúť,“ zdôraznil Pavlík.V tomto roku je podľa neho z dôvodu nepriaznivého počasia potrebné, aby veriaci uprednostnili slávenie nedeľnej svätej omše na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie vo svojich farnostiach a filiálnych kostoloch a duchovne sa spojili so slávením v národnej bazilike v Šaštíne.Program púte v areáli Baziliky Sedembolestnej Panny Márie sa začína už v sobotu podvečer. Hlavným celebrantom nedeľnej slávnostnej svätej omše bude Tomáš Gális , žilinský biskup.Celonárodná púť Slovenska k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, sa koná po stáročia. Oficiálne od roku 1732, kedy bola socha Sedembolestnej vyhlásená za milostivú. Každoročne navštívi Šaštín počas národnej púte približne 20 000 veriacich. Aj keď program púte býva obvykle rozložený do troch dní, jej vrcholom je sviatok patrónky Slovenska 15. septembra.