Poslanci SaS prešetria prípad policajného násilia v Košiciach, Marcinková navrhla poslanecký prieskum

Nezákonná brutalita

Šutaj Eštok neprišiel

12.9.2024 (SITA.sk) - Poslanci prešetria prípad policajného násilia v Košiciach. Urobia tak pre iniciatívu poslankyne Vladimíry Marcinkovej (SaS). Informovala o tom strana Sloboda a Solidarita . Na jej návrh tak bude na policajnom oddelení v Košiciach poslanecký prieskum, ktorý sa zameria na medializované udalosti, ktoré zahŕňali aj násilie na zadržanom. Uskutočniť by sa mal v najbližších týždňoch.SaS pripomenula, že v júli média upozornili na prípad mučenia, pričom k nezákonnej brutalite malo dôjsť pri vypočúvaní zadržaného muža na obvodnom oddelení Košice-Staré Mesto na Pribinovej ulici.„Možnosť zúčastniť sa poslaneckého prieskumu som navrhla pre všetkých poslancov výboru - koaličných aj opozičných, ak budú chcieť. Chcem veriť, že pokiaľ ide o ľudské práva, vieme dať politiku bokom,“ povedala poslankyňa a dodala, že ak sa to potvrdí, na tomto policajnom oddelení by išlo o opakovaný neľudský zásah.„V roku 2020 z oddelenia odchádzal s prasknutou lebkou na operáciu do nemocnice 23-ročný Jakub. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby v tejto veci obvinil policajta za zneužívanie právomoci a ublíženie na zdraví,“ pripomenula Marcinková.Poslankyňa priblížila, že počas prieskumu sa budú snažiť nájsť odpovede na viaceré otázky. Odpovedať by podľa nej mal aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).Marcinková priblížila aj otázky, na ktoré chcú nájsť odpoveď, ako napríklad to, či policajti, ktorí mali skutok spáchať stále pracujú na oddelení a tiež aké kroky v tejto súvislosti podniklo ministerstvo, vedenie polície či inšpekcia.„Tieto otázky som chcela položiť priamo ministrovi Šutajovi Eštokovi a policajnému prezidentovi, ktorí majú na základe zákona povinnosť zúčastniť sa rokovania výboru, ak ich k tomu poslanec vyzve a doložiť vysvetlenie veci. Oni však neprišli," informovala Marcinková s tým, že si tak neplnia svoje zákonné povinnosti.Poslankyňa zdôraznila, že násilie a brutalita policajtov sú neakceptovateľné. Občania podľa nej potrebujú mať dôveru v políciu a istotu, že svoju moc nezneužíva.„Ministerstvo a policajný zbor musia urobiť všetky potrebné kroky na to, aby ani agresori a ani brutalita nemali v bezpečnostných zložkách miesto,” uzavrela Marcinková.