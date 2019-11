Zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku je jednou z hlavných priorít

Na snímke zľava generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Matej Ovčiarka, štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla a klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavol Faško počas tlačovej konferencie MŽP SR na tému sucha a nedostatku vody v krajine v Bratislave 15. mája 2019. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 26. novembra (TASR) – Ministerstvo životného prostredia deklaruje, že zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku je jednou z jeho hlavných priorít. Reaguje tak na utorkové vyhlásenie iniciatívy Za čisté ovzdušie, ktorá na základe svojich meraní upozornila na alarmujúce výsledky. Tie ukázali hodnoty nebezpečných častíc i to, že vzduch, ktorý dýchajú ľudia v Bratislave, im škodí.," uviedol pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák. V rámci projektu pribudne 15 kompletne nových vybavených automatických monitorovacích staníc, okrem iného aj v Pezinku. V Bratislave to bude v Rači, Podunajských Biskupiciach a vymenená stanica bude aj na Trnavskom mýte." priblížil Ferenčák.Najnovším opatrením ministerstva v prospech ochrany ovzdušia je podľa jeho slov kotlová dotácia vo výške 35 miliónov eur, ktorá je určená na výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologické zariadenia na zemný plyn. "," podotkol hovorca ministerstva. Poukázal aj na medzinárodné podujatie, ktoré sa uskutoční 28. a 29. novembra v Bratislave. "," vysvetlil.Aj v súvislosti s organizovaním tohto fóra v utorok upozornili občianski aktivisti z iniciatívy Za čisté ovzdušie, že na viacerých miestach v Bratislave zaznamenali zvýšene hodnoty ultrajemných častíc, ale aj častíc PM 2,5 a PM 10. "," upozornila Dana Mareková z iniciatívy. Za kľúčové považuje, aby sa zlepšil zber dát. "," podotkla. To, že SHMÚ zvýši v Bratislave o niekoľko kusov počet meracích staníc, nepovažuje za úplne dostatočné. Poukazuje totiž na počet staníc v porovnateľnom českom Brne, ktorý bude aj naďalej vyšší oproti Bratislave. "," spresnila.