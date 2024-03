Zlepší vláda dostupnosť bývania? Fico reaguje na odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (video)

Odborné pohľady v popredí

Najväčšia prekážka rozvoja

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.3.2024 (SITA.sk) - Slovenská vláda je prakticky stále ešte nová a môže odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD ) prenášať do svojich politík. Takto reagoval predseda vlády SR Robert Fico na zverejnenie nového Ekonomického prehľadu OECD o Slovensku. Pri tejto príležitosti sa na Úrade vlády SR stretol s generálnym tajomníkom organizácie Mathiasom Cormannom „Ja chcem veľmi jasne povedať, že ďakujeme za odporúčania a pohľady, ktoré OECD prináša," zhodnotil premiér. Vyzdvihol pritom, že organizácia dáva absolútne do popredia odborné pohľady. Hovorili o konsolidácii verejných financií, kde predseda vlády opätovne zopakoval, že jeho kabinet prevzal krajinu s najhoršími verejnými financmi v Európskej únii . Zároveň zdôraznil, že aktuálne na Slovensku vládnu aj dve sociálno-demokratické strany, ktoré majú silné sociálne programy.Veľkou témou bolo podľa Fica bývanie.„Zisťujeme, že je to jedna s najväčších prekážok rozvoja krajiny a regiónov," skonštatoval. Zároveň avizoval, že štát plánuje v tejto oblasti zmeny a okrem štandardného nástroja podpory výstavby nájomných bytov, chce rozbehnúť aj druhý mechanizmus.„Pôjde o súkromné investície, ale budeme podstatne adresnejší a budeme ich tlačiť tam, kde sú veľké investície, alebo kde sú iné požiadavky na zachovanie stability pracovného trhu," priblížil.Samostatnou kapitolou bolo vzdelávanie a obrovské rozdiely v tom, čo ponúkajú naše stredné a vysoké školy a čo si žiada slovenský trh práce. Fico potvrdil zámer vlády venovať sa legálnej migrácii. Osobitnú pozornosť chcú v tomto prípade venovať ľudom z Ukrajiny. So zástupcom OECD hovoril aj o plánoch v oblasti energetiky a odhodlaní vlády rozhodnúť o výstavbe nového jadrového bloku.