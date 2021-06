Zlepšia sa služby pre ľudí s mentálnym postihnutím? Ministerstvo plánuje výzvu v hodnote 4,75 miliónov

Slovensko má v tejto oblasti veľký dlh

Nedostatok odborného personálu

Na Slovensku chýbajú odborníci

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Lepšie služby pre ľudí s mentálnym zdravotným postihnutím by mohla priniesť výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v hodnote 4,75 milióna eur. Informoval o tom Andrej Ďuríček z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Táto výzva, ktorú odsúhlasila ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí), je určená pre všetky kraje. Pomôcť by mala aj so službami pre osoby s poruchou autistického spektra ohrozené sociálnym vylúčením.Zlepšenie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti pre ľudí so zdravotným postihnutím vychádza z národného projektu. Pri ňom vznikne medzirezortná pracovná skupina, ktorá pripraví novú systémovú podporu a riešenia pre každodenný život ľudí so zdravotným postihnutím.„V tejto oblasti má Slovensko výrazný dlh. Úlohou štátu je nastaviť dlhodobo udržateľný a moderný systém podpory a starostlivosti pre zdravotne postihnutých. Pomáhať výraznejšie musíme aj ich rodinám, vo svojom zložitom údele musia cítiť funkčnú podporu štátu,“ zdôraznila Remišová.Odbor komunikácie MIRRI SR priblížil, že tejto problematike sa doteraz venovali čiastkovo rôzne aktivity rezortu sociálnych vecí a v oblasti vzdelávania najmä Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dodal, že v súčasnosti poskytovateľom sociálnych služieb chýba dostatočne pripravený odborný personál. Tiež neexistuje efektívny, finančne a regionálne dostupný systém podpory pre osoby s mentálnym zdravotným postihnutím či s poruchou autistického spektra, prípadne ich rodičov.Ďuríček poukázal, že odborníci hovoria o vyše 20-násobnom náraste porúch autistického spektra za uplynulé dve dekády.„Podľa európskych štatistík má autizmus asi jedno percento detí. Prvé príznaky odlišného vývinu sa u dieťaťa prejavia okolo druhého roka života a od tohto momentu sú dieťa a jeho rodina ohrození sociálnym vylúčením,“ ozrejmil.Ako ďalej uviedol, zo zahraničia sú známe metódy a odborné činnosti, ktoré môžu pomôcť najmä osobám s mentálnym postihnutím a osobám s poruchou autistického spektra dobehnúť odchýlky vývinu alebo rozhodujúcim spôsobom zlepšiť ich možnosti zapojenia sa do štandardného vzdelávania a neskôr práce.Na Slovensku sa však ako problém podľa neho javí to, že je tu málo odborníkov, ktorí ovládajú potrebné moderné metódy a techniky práce s touto skupinou ľudí.