Zlepšite svoj spánok a vyhrajte múdre hodinky. Samsung spúšťa online kurz vytvorený expertmi

8.11.2024 (SITA.sk) -Šesť hodín a 59 minút. Práve tak dlho v priemere spíme, vyplýva to z jednej z najväčších svetových štúdií na tému zdravého spánku, ktorú realizoval Samsung. Výskum , ktorý analyzoval celkom 716 miliónov nočných spánkov používateľov aplikácie Samsung Health, ukázal zaujímavý paradox: Hoci sa o spánok zaujíma čoraz viac ľudí, jeho kvalita sa celosvetovo znižuje.Priemerná dĺžka spánku sa nachádza minútu pod minimálnou hranicou siedmich hodín denne, ktorú odporúča National Sleep Foundation. Najmenej spánku si podľa výskumu doprajú Aziati (priemerne 6 hodín a 34 minút), najviac Európania (7 hodín a 14 minút). Množstvo času stráveného v noci v posteli však nie je jediným ukazovateľom zdravého spánku.Samsung sa v štúdii zameral aj na tzv. efektivitu spánku. Smart technológie totiž odhalia aj to, ako dlho trvajú rôzne spánkové fázy a kedy sme v skutočnosti hore, aj keď si to ráno nepamätáme. Ukázalo sa, že podiel bdenia na celkovom čase strávenom v posteli je priemerne 50,1 minút a priemerná efektivita spánku v rozmedzí rokov 2021 a 2023 klesla. Zhoršený spánok sa navyše týka mužov aj žien bez ohľadu na vek, kontinent alebo náboženské vyznanie.Čo stojí za zhoršujúcou sa kvalitou nášho spánku? Faktorov, ktoré ovplyvňujú, ako dobre spíme a koľko energie počas noci načerpáme, je celý rad. Práve preto oslovil Samsung expertov z rôznych odborov a pripravil bezplatný online kurz Vyspi sa na to!, ktorého cieľom je poskytnúť užitočné tipy a vedecky podložené rady, ako podporiť kvalitný spánok.Celkom 12 video lekcií kurzu sa dotýka širokého okruhu tém, s ktorými sa denne stretáva každý z nás. Krištof Jarmar a Vojta Hlaváčik z Brain We Are poradia, ako správne nastaviť svoje telesné hodiny v podobe cirkadiánnych rytmov alebo aké doplnky stravy sú pre zdravý spánok najlepšie. Svetelný expert Hynek Medřický predstaví zaujímavé prepojenie spánku a svetla, zatiaľ čo medicínska antropologička Lenka Medvecová Tinková poskytne tipy tým, ktorí chcú podporiť spánok u detí.Ďalšie lekcie sa zaoberajú napríklad vplyvom spánku na kreativitu, významom dopamínu alebo technikám, ktoré vám pred spaním pomôžu s uvoľnením.Používatelia, ktorí sa na webe Vyspi sa na to! zaregistrujú, môžu zadarmo absolvovať jednotlivé lekcie a zároveň budú automaticky prihlásení do súťaže o najnovšie smart hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra a Galaxy Watch7. Navyše všetci registrovaní získajú 10 % zľavu na nákup šikovných hodiniek radu Galaxy Watch na stránkach samsung.sk Technológie, ako sú práve najnovšie inteligentné hodinky Samsung, dokážu účinne pomáhať s dodržiavaním zdravých spánkových návykov. Aj tejto téme sa preto venuje jedna z video lekcií kurzu. Zariadenia počas spánku zbierajú dôležité dáta a prostredníctvom mobilnej aplikácie Samsung Health poskytujú personalizovaný spánkový koučing. Aj z toho dôvodu sa počet ľudí, ktorí sledujú svoj spánok pomocou technológií, neustále zvyšuje, čo vyplýva aj z údajov Samsungu.