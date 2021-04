Zlepšite svoje zdravie a kondíciu s novou sériou GPS hodiniek Garmin Venu 2

Čo prináša nová séria Venu 2:



Dve veľkosti a niekoľko farebných kombinácií pre pohodlie a štýl



Spánkové skóre a analytiku od Firstbeat Analytics TM



Biologický vek sa určuje podľa skutočného veku, aktivít, srdcového tepu a % telesného tuku (pre užívateľov váhy Garmin Index TM ) alebo BMI indexu.

) alebo BMI indexu.

Health Snapshot TM nepretržitý záznam dôležitých parametrov zdravotného stavu

nepretržitý záznam dôležitých parametrov zdravotného stavu

Profily pre HIIT aktivity, ako je lezenie, climbing a bouldering



HIIT tréningové cvičenia s animáciami priamo v hodinkách



Vylepšený profil silového tréningu s grafickým zobrazením svalovej mapy a novými trénigovými plánmi



Pokročilý režim pre správu batérie, ultra rýchle nabíjanie a režim úspory energie (Venu 2: až 11 dní v režime smart hodiniek; Venu 2S: až 10 dní v režime smart hodiniek).



Novú generáciu snímača tepu a hodnoty kyslíka v krvi PuseOX





Celodenné monitorovanie zdravotného stavu

Pokročilý monitor spánku a spánkové skóre

Kondícia a bezpečnosť

Trénujte kdekoľvek

Inteligentné funkcie pre život v pohybe

Navrhnuté pre celodenné nosenie:



Venu 2 sú dostupné v dvoch veľkostiach (Venu 2: 45mm priemer s remienkom 22mm a Venu 2S: 40mm priemer s 18mm remienkom).



Funkčná luneta z nerezovej ocele a silikonový remienok so systémom rýchleho upínania quick release.



Dotykový AMOLED displej chránený sklom Corning® Gorilla® Glass 3 s možnosťou stáleho podsvietenia.



Pokročilý režim napájania (Venu 2: až 11 dní v režime smart hodiniek, až 8 hodín v režime GPS aktivity s prehrávaním hudby).



Režim rýchlonabíjania, pri ktorom počas 10 minútového nabíjania získajú energiu pre 1 celý deň v režime smart hodiniek alebo pre 1 hodinu režimu GPS s prehrávaním hudby. Ďalšie predĺženie prevádzkovej doby je možné aktivovaním režimu úspory energie.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Štýl a nástroj, zdravie a kondícia, myseľ a telo - všetko prepojené cez Garmin.Garmin predstavuje novú sériu GPS smart hodiniek Venu ® 2 Venu 2S , ktoré pomáhajú žiť lepší a zdravší život. Nové funkcie akými sú biologický vek a spánkové skóre, spolu s pokročilým celodenným monitorovaním zdravia poskytujú detailný a zmysluplný pohľad na celkový zdravotný stav a kondíciu. Zlepšite svoj tréning pomocou animovaných cvičení a viac ako 25 vstavaných športových aplikácií pre cvičenie vo vnútri, alebo športovanie vonku. Všetko ožíva na jasnom AMOLED displeji, ktorý je čitateľný aj na priamom slnku a zároveň chránený odolným sklíčkom."Podstatou produktovej rady Venu je viera, že keď žijete zdravo, žije sa vám lepšie,” hovorí Dan Bartel, viceprezident spoločnosti Garmin. "Nová séria Venu 2 stavia na tomto základe a prináša nové prospešné funkcie, ktoré pomáhajú pochopiť, čo sa deje vo vašom tele. Je to nástroj, ktorý pomáha žiť zdravšie každý deň.”Venu 2/2S poznajú vaše telo lepšie vďaka pokročilým analýzam celodenného monitorovania zdravotných parametrov zahŕňajúcich: srdcový tep (nastaviteľné hodnoty upozornenia na vysoký alebo nízky tep), kondičný vek, pokročilý monitor spánku so spánkovým skóre, dýchanie, hladinu kyslíka v krvi, úroveň stresu, príjem tekutín a špeciálne funkcie pre ženy (menštruačný cyklus a monitorovanie tehotenstva). Body Batterymonitoruje telesnú energiu a zobrazuje stav "nabitia” vášho tela, pre lepšie plánovanie tréningu alebo odpočinku. Nová funkcia Health Snapshot vygeneruje prehľadnú snímku vášho aktuálneho zdravotného stavu po jednoduchom, len 2-minútovom cvičení.Venu 2 sledujú ľahké, hlboké a REM spánkové fázy, ako aj pohyb, srdcový tep a dýchanie počas spánku. S novým spánkovým skóre založeným na algoritmoch Firstbeat Analytics, dostanete jednoznačný index o množstve a kvalite spánku predchádzajúcich nocí. Tieto podrobnosti a prehľadné informácie o tom, ako zlepšiť kvalitu spánku, sú viditeľné na samotných hodinkách aj v aplikácii Garmin Connect TM . Potrebujete pomoc s relaxáciou a oddychom? Venu 2 ponúkajú štruktúrované dychové cvičenia určené na podporu sústredenia a relaxácie.Bez ohľadu na to, či cvičíte doma, v posilňovni alebo športujete vonku, s Venu 2 je ľahké zostať v pohybe a byť motivovaný. Profil aktivity pre vysoko intenzívne intervalové tréningy HIIT (obsahuje rôzne časovače vrátane AMRAP, EMOM, Tabata alebo vlastné), lezenie, climbing a bouldering. Nastavte si počet kôl, intervaly cvičenie/odpočinok a ďalšie. Zlepšite svoj tréning pomocou animovaných cvičení a viac ako 25 vstavaných športových aplikácií pre cvičenie vo vnútri, alebo športovanie vonku, akými sú chôdza, beh, bicyklovanie, plávanie, golf, Pilates, či jóga. Pokročilá funkcia pre silový tréning okrem počítania opakovaní a sérií zaznamená aj použité váhy a silu. Na displeji zobrazí grafiku, ktoré svalové skupiny práve precvičujete. Automatické počítanie opakovaní pre silový tréning sleduje nielen počet opakovaní, ale aj série a čas oddychu medzi sériami.Sledovanie pohybu a automatická detekcia nehody (počas chôdze, behu alebo bicyklovania) dokáže nezávisle, alebo stlačením tlačidla odoslať vašu aktuálnu polohu nastaveným kontaktom a privolať pomoc. Funkciou LiveTrack môžete zdieľať svoje aktivity v reálnom čase s priateľmi alebo rodinou.Venu 2 oživujú a posúvajú štandardné cvičenia na novú úroveň s rôznymi možnosťami tréningu. Zahŕňajú predinštalované tréningy na hodinkách, prednastavené tréningy dostupné na stiahnutie z Garmin Connect a "vytvorenie vlastných" prispôsobiteľných tréningov s viac ako 1400 cvičeniami. Obsahujú viac ako 75 prednastavených animovaných cvičení na kardio, jogu, silu, HIIT a Pilates, so správnym prevedením a technikou priamo v aplikácii Garmin Connect alebo na zápästí v hodinkách. Či už trénujete beh na 5 km alebo dlhší, Venu 2 / 2S je kompatibilný s bezplatnými adaptívnymi tréningovými plánmi Garmin Coach.Užívajte si svoju obľúbenú hudbu uloženú priamo na vašom zápästí. Počúvať ju môžete cez bezdrôtové slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) aj bez telefónu. Stiahnuť si môžete až 650 skladieb vrátane celých playlistov zo Spotify®, Amazon Music a Deezer. Hotovosť, platobnú kartu ani telefón už pri športovaní nepotrebuje. Hodinkami platíte za nákup bezkontaktne cez Garmin Pay TM . Po spárovaní s kompatibilným smartfónom so systémom Android ™ alebo Apple® už nikdy nezmeškáte hovor, textové správy, alebo upozornenia zo sociálnych sietí. Budú doručené priamo na vaše zápästie pomocou inteligentných upozornení. Prispôsobte si Venu 2 pomocou vlastného vzhľadu ciferníkov a aplikácií z nášho obchodu Connect IQ ™. Prostredníctvom automatickej synchronizácie s kompatibilným smartfónom si môžete kedykoľvek prezerať svoje údaje o zdraví alebo kondícii. Zdieľajte svoje úspechy s priateľmi. Zostaňte motivovaní a v pohybe.Nové modely Venu 2/2S budú už čoskoro dostupné za odporúčanú cenu 399,99€.Viac informácií o produktoch Garmin nájdete na webe www.garmin.sk Informačný servis