Zlo musí prehrať a prehrá, hovorí Zelenskyj a sľubuje ďalšie útoky na ciele hlboko na ruskom území

3.4.2024 (SITA.sk) -Odvetné útoky Ukrajiny na ruskom území budú zasahovať nepriateľské ciele v čoraz väčšej vzdialenosti. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Poznamenal, že každý, kto je zapojený do ruskej agresie, musí na vlastnej koži pocítiť, že táto agresia nezostane nepotrestaná. „Zlo musí prehrať. A prehrá. Ešte raz to zdôrazňujem: protivzdušná obrana pre Ukrajinu je ochranou života, to musí fungovať. Existujúce systémy protivzdušnej obrany by sa na niektorých základniach nemali držať zakonzervované, keď môžu zachrániť tisíce životov pred ruským terorom," povedal Zelenskyj krátko po tom, ako Rusko spustilo útok na ukrajinské mesto Dnipro, po ktorom momentálne evidujú najmenej 18 zranených.Ukrajinci v ostatných týždňoch viackrát zasiahli ciele hlboko na ruskom území. Ukrajinské drony v noci na utorok zasiahli závod na montáž dronov i ropnú rafinériu v ruskej Tatárskej republike stovky kilometrov východne od Moskvy. Spomenutý Tatarstan sa nachádza približne 1 300 kilometrov od ukrajinského územia.