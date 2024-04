Zvýšená brutalita útokov je podľa EÚ odpoveďou Putina tým, ktorí naďalej veria v mierové riešenie vojny na Ukrajine

Zintenzívnenie ruskej agresie

Vojnové zločiny

3.4.2024 (SITA.sk) - Zvýšená brutalita ruských útokov na Ukrajinu, najmä na priehrady a elektrárne, je podľa EÚ odpoveďou lídra Kremľa Vladimira Putina tým, ktorí stále veria v mierové riešenie.Ako referuje web Ukrajinská pravda, na utorňajším brífingu v Bruseli to povedal slovenský hovorca Európskej komisie (EK) pre zahraničnopolitické otázky Peter Stano Európska únia podľa Stana v ostatných dňoch pozorne sleduje pokračovanie a zintenzívnenie ruskej agresie voči Ukrajine, počas ktorej Rusko naďalej terorizovalo ukrajinský ľud uskutočňovaním rozsiahlych útokov s použitím stoviek rakiet a bezpilotných lietadiel proti pokojným mestám a stále viac proti kritickej energetickej infraštruktúre.„Toto je niečo, čo rezolútne odsudzujeme. Vyzývame Rusko, aby zastavilo tieto akcie, rovnako ako to, aby Rusko zastavilo celkovú agresiu. Toto je brutálna vojna proti ukrajinským civilistom," povedal Stano.A to podľa neho demonštruje povahu tejto pokračujúcej agresie. „A je to aj odpoveď Putina každému, kto si stále myslí, že mier s ním je možný. Pretože toto je jeho vzor reakcie na každé mierové úsilie, každú diskusiu kdekoľvek na medzinárodnom fóre. Akurát stupňuje brutalitu, ktorou terorizuje ukrajinské obyvateľstvo," dodal Stano.Stano zdôraznil, že úmyselné útoky na civilné ciele predstavujú vojnové zločiny a že EÚ bude Ukrajinu naďalej podporovať. „Toto len posilňuje naše odhodlanie pokračovať v podpore Ukrajiny," uzavrel Stano.