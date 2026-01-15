Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

15. januára 2026

Zločin v mriežke a 80 hlavolamov. Prečo vás Mordovka vtiahne a nepustí?



Čo ak by ste namiesto pasívneho čítania detektívky priamo vstúpili na miesto činu?



Zločin v mriežke a 80 hlavolamov. Prečo vás Mordovka vtiahne a nepustí?

Mordovka od Manuela Garanda ponúka presne takýto zážitok – kombinuje logické hlavolamy so zločinom a robí z čitateľa aktívneho vyšetrovateľa.

Základný princíp záhad je jednoduchý a pritom mimoriadne chytľavý: zistite, kto bol v rovnakej miestnosti ako obeť. Na každom mieste činu sa nachádza niekoľko podozrivých, obeť a presne definovaný priestor rozdelený do mriežky. Každý podozrivý musí byť umiestnený podľa jasných pravidiel – jeden človek na jeden riadok a stĺpec, len niektoré predmety môžu byť obsadené a obeť vždy skončí v poslednom voľnom políčku.

Keď lokalizujete všetkých podozrivých, odpoveď sa objaví sama. Vrah je ten, kto zostal s obeťou osamote v jednej miestnosti. Bez dramatických monológov, bez náhodných zvratov. Len čistá logika.

Jedným z najväčších tromfov Mordovky sú farebné vizuálne scény. Nie ste uzavretí v abstraktnej mriežke – riešite vraždy v pekárni, kasíne, na farme, počas šachového turnaja, v supermarkete, či v opere. Nábytok, rastliny, zvieratá, okná, koberce či postele nie sú len dekoráciou, ale plnohodnotnými súčasťami hádanky.

Každý predmet má jasne dané pravidlá – niektoré môžu byť obsadené, iné nie. A práve tieto drobnosti robia z Mordovky návykovú záležitosť. Často rozhoduje detail, ktorý by ste na prvý pohľad prehliadli.

Hlavolamy sú zoradené tak, aby si na začiatku poradil aj úplný nováčik. Prvé prípady vás trpezlivo naučia myslieť „riadok po riadku, miestnosť po miestnosti“. Postupne však pribúdajú nové pravidlá, zložitejšie dispozície a nečakané obmedzenia, ktoré poriadne preveria vašu schopnosť dedukcie.

Manuel Garand je herný dizajnér z Montrealu, ktorý v roku 2020 hľadal spôsob, ako si spríjemniť nudné popoludnia. Rozhodol sa spojiť svoje obľúbené typy hádaniek a pridal k nim detektívnu atmosféru. To, čo pôvodne vznikalo pre radosť, si veľmi rýchlo našlo fanúšikov po celom svete.

Zaujímavou pikoškou je, že prvou a najprísnejšou testovacou riešiteľkou bola autorova manželka Cindy. Dnes už Mordovka patrí medzi najlepšie hodnotené logické knihy svojho druhu a oslovuje široké spektrum čitateľov, od tínedžerov až po dospelých, ktorí hľadajú inteligentnú zábavu.

Ak máte radi detektívky, no túžite byť viac než len pozorovateľom, Mordovka je pre vás ako stvorená. Ak milujete sudoku, logické úlohy a hlavolamy, nájdete tu nový rozmer svojej vášne. A ak hľadáte originálny darček, ktorý nezapadne prachom, táto kniha má veľkú šancu stať sa obľúbeným spoločníkom na dlhý čas.


