B. Mišík: Šviháci nie sú film o záletníkovi (video)
Režisér dodáva, že jeho film smeruje k vážnejšiemu rozuzleniu, ktoré poukazuje na to, že keď sa dvaja ľudia v živote nájdu, odpustenie je veľmi dôležitý faktor.
Šviháci je názov novej česko-slovenskej komédie režiséra Braňa Mišíka, ktorá pobaví divákov v kinách od 22. januára. Filmovú novinku „o láske, odpustení a pevných vzťahoch“ predstavili tvorcovia a herci v stredu v Bratislave.
„Šviháci nie sú úplnou komédiou, skôr by som to zaradil do žánra rodinného filmu, kde sa prelínajú rôzne emócie, kde dúfam, že sa občas diváci aj schuti zasmejú,“ povedal Mišík.
Režisér dodáva, že jeho film smeruje k vážnejšiemu rozuzleniu, ktoré poukazuje na to, že keď sa dvaja ľudia v živote nájdu, odpustenie je veľmi dôležitý faktor. „O tom som chcel, aby bol ten film, aby to nebola len bláznivá komédia o troch oteckoch, ktorí sa starajú o malého chlapca,“ podčiarkol Mišík. Do úloh kamarátov-muzikantov, ktorí každoročne trávia v piešťanských kúpeľoch pracovný pobyt a na jednom z nich sa zo švihákov nečakane stanú otcovia na plný úväzok, obsadil Daniela Fischera, Tomáša Jeřábka a Martina Pechláta.
„Od začiatku som spoluscenáristovi Tonkovi Ondrejkovi hovoril, že nesmieme spraviť film o záletníkovi, ktorý má na každom rohu milenky. To nie je film o záletníkovi, rozpráva o tom, že aj ten najslušnejší človek sa môže potknúť,“ vysvetľuje Mišík. Šviháci sa odohrávajú v malebnom prostredí piešťanských kúpeľov. Hlavní hrdinovia pocítia na vlastnej koži, že sa tam môže stať naozaj čokoľvek, keď sa nečakane musia postarať o sedemročného chlapca.
Dlho skrývané tajomstvo jedného z troch hlavných hrdinov vypláva na povrch. Malý Leo, ktorého presvedčivo hrá Emanuel Bugala, obráti životy švihákov hore nohami. V úlohe Leovej mamy diváci uvidia Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú, ktorá film podľa vlastných slov prijala veľmi dobre. Švihákov videla v pondelok (12. 1.) na premiére v Prahe.
„Som veľmi spokojná. Tá téma je tenký ľad, mala som obavy, aby film nebol patetický, klišoidný, navyše v ňom účinkuje malé dieťa, ale je reálny, ľudský, po tom som túžila. Je to pekný príbeh lásky, odpustenia, pevných vzťahov,“ povedal Kubovčíková Šebová. „Myslím si, že skoro každý buď vo vlastnej rodine alebo blízkom okruhu zažil niečo podobné, veľa ľudí sa v tom aj nájde, keď riešili dilemu, že čo potom, keď takéto niečo praskne,“ uzavrela.
V úlohách manželiek hlavných hrdinov sa predstavia české herečky Erika Stárková s Jitka Schneiderová. Sabina Remundová si zahrá kamarátku, na ktorú sa dá spoľahnúť v každej situácii. V úlohe všímavej susedy, ktorej nič neunikne, diváci uvidia Reginu Rázlovú. V Švihákoch si zahrali aj Helena Vondráčková a v úlohe lektorky tanca Tatiana Drexler.
