Zlodeji najskôr ukradli vozík, a potom ecigarety a tabakové výrobky za státisíce eur (video)

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavská kriminálka objasňuje prípad takmer pol miliónovej krádeže, ku ktorej došlo v sobotu večer v okrese Senec. Neznámi páchatelia najskôr ukradli automobilovej spoločnosti prívesný vozík zn. Autocar v hodnote takmer tisíc eur.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Veronika Maruniaková, o niekoľko hodín sa vlámali do špeditérskej firmy a pomocou ukradnutého prívesného vozíka a štvorkolky ukradli 2 550 súprav elektronických zariadení na vaporizovanie tabaku zn. IQOS a 55 903 tabakových výrobkov zn. HEETS.Krádežou vznikla spoločnosti škoda 425 106 eur, poškodením oplotenia spôsobili zlodeji škodu 10-tisíc eur. V prípade je začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin krádeže a poškodzovanie cudzej veci. Páchateľom hrozí trest na desať až pätnásť rokov.Ako uviedla Maruniaková, po krádeži zasahovali na mieste aj psovodi so služobnými psami. V krátkom čase našli časť odcudzeného materiálu, ktorý bol zaistený a následne odovzdaný poškodenej spoločnosti.Polícia má aj kamerové záznamy krádeže. O pomoc teraz žiadajú aj verejnosť. Ak niekto má informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu tohto činu, môže sa obrátiť na políciu na linke 158.