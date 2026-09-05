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 24hod.sk    Šport

05. septembra 2026

Zlomenina kľúčnej kosti to celé pokazila. Pogačar predčasne ukončil sezónu po tvrdom páde na Vuelte


Tagy: koniec sezóny Liečba Pád Vuelta Zranenie

Päťnásobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v ôsmej etape bol prevezený do nemocnice. Slovinský cyklista Tadej Pogačar predčasne ukončil sezónu po ...



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tour_de_france_cycling_74_3 676x451 5.9.2026 (SITA.sk) - Päťnásobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v ôsmej etape bol prevezený do nemocnice.


Slovinský cyklista Tadej Pogačar predčasne ukončil sezónu po operácii zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel pri nehode na pretekoch Vuelta a España. Pre zranenie vynechá aj tohtoročné majstrovstvá sveta.

"Nechcel som, aby sa moja sezóna takto skončila. Momentálne je najdôležitejšie správne sa zotaviť a dať svojmu telu čas, ktorý potrebuje," povedal Pogačar vo vyhlásení tímu SAE Emirates.

Päťnásobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v ôsmej etape bol prevezený do nemocnice. Utrpel tiež otras mozgu a zlomeninu krčnej chrbtice, spolu s viacerými krvavými ranami a pomliaždeninami.

Elitný klub


Pogačar viedol v 21-dňových pretekoch s náskokom troch minút a 50 sekúnd a bol obrovským favoritom na víťazstvo v snahe o triumf na všetkých troch Grand Tour v kariére.

V júli sa Slovinec pridal k elitnému klubu päťnásobných víťazov Tour de France spolu s Jacquesom Anquetilom, Eddym Merckxom, Bernardom Hinaultom a Miguelom Indurainom.

Dvadsaťsedemročný cyklista sa snažil stať len štvrtým jazdcom, ktorý by v jednej sezóne dosiahol tituly na Tdf a Vuelte.

Zmarené plány


"Bola to sezóna s mnohými výnimočnými momentmi a som hrdý na to, čo sme spolu dosiahli. Teraz sa zameriam na to, aby som sa uzdravil, podporil chalanov z domu a aby som sa v budúcom roku vrátil pripravený na to, čo ma čaká," priblížil Pogačar.

Slovinská hviezda plánovala koncom septembra v Montreale vyrovnať rekordný tretí titul majstra sveta v cestných pretekoch, než by sa v októbri zamerala na šieste víťazstvo na Giro di Lombardia v rade.

"Tadejovi sa po operácii dobre darí a sme s jeho doterajším zotavením veľmi spokojní. Vzhľadom na kombináciu jeho zranení sme sa však spolu s ním rozhodli, že sa v tejto sezóne do súťaženia nevráti," dodal lekársky riaditeľ tímu Adrian Rotunno.


Zdroj: SITA.sk - Zlomenina kľúčnej kosti to celé pokazila. Pogačar predčasne ukončil sezónu po tvrdom páde na Vuelte © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: koniec sezóny Liečba Pád Vuelta Zranenie
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