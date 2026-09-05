|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 5.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Regína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. septembra 2026
Zlomenina kľúčnej kosti to celé pokazila. Pogačar predčasne ukončil sezónu po tvrdom páde na Vuelte
Tagy: koniec sezóny Liečba Pád Vuelta Zranenie
Päťnásobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v ôsmej etape bol prevezený do nemocnice. Slovinský cyklista Tadej Pogačar predčasne ukončil sezónu po ...
Zdieľať
5.9.2026 (SITA.sk) - Päťnásobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v ôsmej etape bol prevezený do nemocnice.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar predčasne ukončil sezónu po operácii zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel pri nehode na pretekoch Vuelta a España. Pre zranenie vynechá aj tohtoročné majstrovstvá sveta.
"Nechcel som, aby sa moja sezóna takto skončila. Momentálne je najdôležitejšie správne sa zotaviť a dať svojmu telu čas, ktorý potrebuje," povedal Pogačar vo vyhlásení tímu SAE Emirates.
Päťnásobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v ôsmej etape bol prevezený do nemocnice. Utrpel tiež otras mozgu a zlomeninu krčnej chrbtice, spolu s viacerými krvavými ranami a pomliaždeninami.
Pogačar viedol v 21-dňových pretekoch s náskokom troch minút a 50 sekúnd a bol obrovským favoritom na víťazstvo v snahe o triumf na všetkých troch Grand Tour v kariére.
V júli sa Slovinec pridal k elitnému klubu päťnásobných víťazov Tour de France spolu s Jacquesom Anquetilom, Eddym Merckxom, Bernardom Hinaultom a Miguelom Indurainom.
Dvadsaťsedemročný cyklista sa snažil stať len štvrtým jazdcom, ktorý by v jednej sezóne dosiahol tituly na Tdf a Vuelte.
"Bola to sezóna s mnohými výnimočnými momentmi a som hrdý na to, čo sme spolu dosiahli. Teraz sa zameriam na to, aby som sa uzdravil, podporil chalanov z domu a aby som sa v budúcom roku vrátil pripravený na to, čo ma čaká," priblížil Pogačar.
Slovinská hviezda plánovala koncom septembra v Montreale vyrovnať rekordný tretí titul majstra sveta v cestných pretekoch, než by sa v októbri zamerala na šieste víťazstvo na Giro di Lombardia v rade.
"Tadejovi sa po operácii dobre darí a sme s jeho doterajším zotavením veľmi spokojní. Vzhľadom na kombináciu jeho zranení sme sa však spolu s ním rozhodli, že sa v tejto sezóne do súťaženia nevráti," dodal lekársky riaditeľ tímu Adrian Rotunno.
Zdroj: SITA.sk - Zlomenina kľúčnej kosti to celé pokazila. Pogačar predčasne ukončil sezónu po tvrdom páde na Vuelte © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar predčasne ukončil sezónu po operácii zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel pri nehode na pretekoch Vuelta a España. Pre zranenie vynechá aj tohtoročné majstrovstvá sveta.
"Nechcel som, aby sa moja sezóna takto skončila. Momentálne je najdôležitejšie správne sa zotaviť a dať svojmu telu čas, ktorý potrebuje," povedal Pogačar vo vyhlásení tímu SAE Emirates.
Päťnásobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v ôsmej etape bol prevezený do nemocnice. Utrpel tiež otras mozgu a zlomeninu krčnej chrbtice, spolu s viacerými krvavými ranami a pomliaždeninami.
Elitný klub
Pogačar viedol v 21-dňových pretekoch s náskokom troch minút a 50 sekúnd a bol obrovským favoritom na víťazstvo v snahe o triumf na všetkých troch Grand Tour v kariére.
V júli sa Slovinec pridal k elitnému klubu päťnásobných víťazov Tour de France spolu s Jacquesom Anquetilom, Eddym Merckxom, Bernardom Hinaultom a Miguelom Indurainom.
Dvadsaťsedemročný cyklista sa snažil stať len štvrtým jazdcom, ktorý by v jednej sezóne dosiahol tituly na Tdf a Vuelte.
Zmarené plány
"Bola to sezóna s mnohými výnimočnými momentmi a som hrdý na to, čo sme spolu dosiahli. Teraz sa zameriam na to, aby som sa uzdravil, podporil chalanov z domu a aby som sa v budúcom roku vrátil pripravený na to, čo ma čaká," priblížil Pogačar.
Slovinská hviezda plánovala koncom septembra v Montreale vyrovnať rekordný tretí titul majstra sveta v cestných pretekoch, než by sa v októbri zamerala na šieste víťazstvo na Giro di Lombardia v rade.
"Tadejovi sa po operácii dobre darí a sme s jeho doterajším zotavením veľmi spokojní. Vzhľadom na kombináciu jeho zranení sme sa však spolu s ním rozhodli, že sa v tejto sezóne do súťaženia nevráti," dodal lekársky riaditeľ tímu Adrian Rotunno.
Zdroj: SITA.sk - Zlomenina kľúčnej kosti to celé pokazila. Pogačar predčasne ukončil sezónu po tvrdom páde na Vuelte © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: koniec sezóny Liečba Pád Vuelta Zranenie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zrážka hlavami a lakeť do tváre. Mladý Dán skolaboval po tvrdom faule, skončil v nemocnici – VIDEO
Zrážka hlavami a lakeť do tváre. Mladý Dán skolaboval po tvrdom faule, skončil v nemocnici – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Alcaraz a Sobolenková idú ďalej, no pozornosť pútali sestry Williamsové. Fanúšikom však radosť neurobili – VIDEO
Alcaraz a Sobolenková idú ďalej, no pozornosť pútali sestry Williamsové. Fanúšikom však radosť neurobili – VIDEO