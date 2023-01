Zlyhanie pri pomoci s cenami energií nastalo podľa Šipoša v dvoch momentoch, o novej 76-ke pochybuje

Opozícia za rozpočet nehlasovala

Požiadavky od podnikateľov nedostali

Mrhanie financiami na referendum

Legitímny postoj

15.1.2023 (Webnoviny.sk) - Zlyhanie pri pomoci s cenami energií nastalo v dvoch momentoch, myslí si predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš . Povedal to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Prvým bolo neskoré prijatie štátneho rozpočtu na rok 2023, ktorý bol schválený dva dni pred Vianocami.Kritiku smeroval i k svojmu oponentovi v diskusii Matúšovi Šutajovi-Eštokovi (Hlas-SD ), keďže opozícia za rozpočet nehlasovala. Šutaj-Eštok na to reagoval, že na kritiku sú zvyknutí, a dobre to podľa neho ilustruje neschopnosť ľudí ako Šipoš či Eduard Heger prijať zodpovednosť.Šipoš si tiež myslí, že zlyhalo aj Ministerstvo hospodárstva SR, minister Karel Hirman mal pomoc distribuovať takým spôsobom, aby takéto likvidačné zálohové platby podnikateľom a inštitúciám neprichádzali. Chápe, čo mal premiér Eduard Heger na mysli, keď povedal, že podnikatelia v tomto smere zlyhali, no osobne s tým nesúhlasí.V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko povedal v sobotu dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO), že vláda SR by mala v pondelok schvaľovať nové nariadenie, vďaka ktorému dostanú podnikatelia nové zálohové predpisy, ktoré budú odrážať zastropované ceny energií. Dodal, že začiatkom tohto týždňa prišli podnikatelia s novou požiadavkou v súvislosti s vysokými zálohovými faktúrami.„Nová požiadavka od podnikateľov prišla začiatkom týždňa a o týždeň bude vyriešená. Nič nám nebránilo, aby sme tieto požiadavky splnili na jeseň. Jediný dôvod, prečo sme to neurobili, je, že sme požiadavky zo strany podnikateľov nedostali,“ uviedol Heger.Šipoš tiež nespochybňuje legitímne právo povereného premiéra Eduarda Hegera hľadať novú 76-ku. Myslí si však, že treba počítať s tým, že sa to nepodarí a budú sa musieť konať predčasné voľby.V takom prípade ale Šipoš nechápe, prečo by sa malo mrhať financiami na referendum, ktoré považuje za vykopávanie otvorených dverí. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorý sa zatiaľ nepodpísal pod novú 76-ku, chce podľa neho vidieť, kto by podporil novú vládu. Šipoš si myslí, že je to legitímny postoj. Tvrdí, že OĽaNO nie je klasická strana, ak sa v ňom niekto necíti dobre, môže pokojne odísť. Reagoval tak na otázky o prípadnom odchode Eduarda Hegera z hnutia.Matúš Šutaj-Eštok uviedol, že strana Hlas-SD je za predčasné voľby, a to čo najskôr.