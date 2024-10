Zmena hymny je podľa Matovičovho hnutia absurdným krokom. Šimkovičová nerieši závažné problémy, ale zástupné témy

Hnutie sa obrátilo na ministerstvo kultúry

Zmeny sa budú týkať hudobného prevedenia

23.10.2024 (SITA.sk) - Zmena hymny je podľa hnutia Slovensko absurdným krokom ministerstva kultúry. Hnutie o tom informovalo s tým, že slovenská hymna vyjadruje vzťah slovenského národa k histórii, hrdosť, lásku ku krajine a odvahu Slovákov.Nevidia preto žiaden dôvod na to, aby bol text či hudba hymny zmenená. Hnutie podotklo, že text a hudba hymny sa tiahne slovenskou históriou už viac ako sto rokov. Hymna Nad Tatrou sa blýska sa stala hymnou samostatnej SR v roku 1993 a predtým bola súčasťou spoločnej hymny Československa od roku 1918.Ako hnutie zdôraznilo, ministerka Martina Šimkovičová SNS ) sa namiesto toho, aby riešila konkrétne problémy v rezorte, venuje zástupnej téme. Hnutie preto žiada ministerstvo, aby zverejnilo dôvod predloženia zmeny hymny, a tiež náklady s tým spojené, ktoré rezort vynakladá na túto aktivitu ministerky Šimkovičovej.„Nie je to namieste v čase, keď vláda zdražuje všetko, na čo sa človek pozrie, ide o výsmech do tváre všetkým ľuďom,“ uzavrelo hnutie Slovensko. Ministerstvo kultúry sa rozhodlo nahrať novú verziu slovenskej hymny.Na vznikajúcu novú hudobnú podobu hymny osobne dohliada ministerka kultúry a generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala . Podľa portálu Aktuality.sk si na túto úlohu najali známeho slovenského dirigenta a skladateľa Oskara Rózsu, ktorý to pre portál sám potvrdil.Zapojené majú byť aj umelecké kolektívy, konkrétnejšie orchester, filharmonický zbor Slovenskej filharmónie a dva detské súbory. Text novej verzie hymny by mal zostať pôvodný, zmeny sa budú týkať hudobného prevedenia.