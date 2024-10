Blahove šance na nadviazanie mierového dialógu s Ruskom boli a sú minimálne, politológ hovorí o pokuse provokovať

Pokus o provokáciu a zaujatie

23.10.2024 (SITA.sk) - Šance slovenského europoslanca za stranu Smer-SD Ľuboša Blahu na nadviazanie mierového dialógu s Ruskom boli a sú minimálne. Pre agentúru SITA to na margo cesty Blahu do Moskvy uviedol politológ Peter Dubóczi z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Politológ hodnotí túto cestu skôr ako pokus provokovať a zaujať, poukázal pritom na to, že podľa dostupných informácií sa Blaha nestretol so žiadnym vládnym politikom.„Návšteva Ľuboša Blahu v Moskve vyvolala adekvátne otázky. To, že Rusko – v podstate izolovaný štát a agresor – navštívi europoslanec je dnes skôr raritou než niečím očakávaným," konštatuje Dubóczi. Je toho názoru, že Blahova cesta právom zarezonovala ako v médiách, tak aj v medzinárodnom prostredí.„Zo strany Blahu by som tam nehľadal nejaký ultimátny cieľ, ako sa to snaží prezentovať," dodal politológ.Cesta slovenského europoslanca do hlavného mesta Ruska mohla byť podľa Dubócziho inšpirovaná napríklad americkým moderátorom Tuckerom Carlsonom či politikom Györgym Gyimesim , ktorý Moskvu tiež nedávno navštívil.„Sekundárne, tiež po vzore zmienených pánov, sa Blaha stal užitočným nástrojom pre šírenie stanovísk, ktoré sú veľmi blízke ruským štátnym médiám, respektíve ruskej propagande ako takej," vraví ďalej Dubóczi, poukazujúc na to, že ako člen Európskeho parlamentu má Ľuboš Blaha určitú autoritu a jeho vyjadrenia, bez ohľadu na faktickosť, majú určitú váhu.„Hovoríme tu najmä o šírení naratívov, ktoré hovoria o neefektivite sankcií, o dobrom živote v Rusku či šírení strachu o blížiacom sa svetovom konflikte. Blaha svojou návštevou v Rusku vlastne pokračoval v mantineloch, ktoré sleduje už dlhodobo," myslí si politológ.Dubóczi podotkol, že Blahova rétorika o tom, že mier na Slovensko prichádza z Východu, či prezentácia Západu ako akéhosi kolektívneho vojnového štváča nie sú ničím novým.„Tieto naratívy dlhodobo lemujú ruskú propagandu, pracujú s historickým revizionizmom. Tak, ako to ukážkovo v Moskve spravil aj Blaha, keď sa prišiel poďakovať za oslobodenie Slovenska od fašizmu, a keď sa ospravedlňoval za tzv. rusofóbiu Európskej únie," vraví politológ.Spomenul i ďalšie europoslancove stanoviská, ktoré diskreditujú vojenskú pomoc Ukrajine, či označujú európske rezolúcie za fašistické.Dubóczi ale poznamenal, že Blaha v ruských médiách, kde vystúpil, nespomenul, že súkromné firmy zo Slovenska Ukrajine naďalej prostredníctvom obchodu zbrane poskytujú.„Dalo by sa povedať, že Blaha touto návštevou naplno potvrdil svoj vysoko nadštandardný sentiment voči Rusku," myslí si politológ a dodáva, že europoslanec v podstate len zopakoval to, čo dlhodobo komunikuje na sociálnych sieťach. Dubóczi ale zdôraznil, že Blaha už nie je len národným poslancom, ale je členom Európskeho parlamentu, a podobné vyjadrenia jednak podrývajú jednotu Západu, a jednak sa usilujú o legitimizáciu ruskej agresie na Ukrajine.„Pre niektorých európskych pozorovateľov môže ísť o nepríjemné prekvapenie, aj keď populistickú politiku strany Smer-SD obrátenú na Východ už do istej miery mohli stihnúť spoznať," nazdáva sa politológ.Dubóczi tiež pripomenul, že len prednedávnom sa Blahov spolustraník a slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) stretol počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom „Spoločne ide o signály, ktoré Slovensko chtiac či nechtiac vysiela do sveta a reputačne si škodí predovšetkým u svojich partnerov. Tieto signály len potvrdzujú, že súčasná vláda je Moskve prinajmenšom naklonená," vraví politológ a podotýka, že reputáciou nemá na mysli popularitu, ale imidž dôveryhodného partnera, ktorý si Slovensko dlho budovalo, a v poslednom čase ho podľa Dubócziho stráca.Agentúra SITA sa so žiadosťou o stanovisko k Blahovej ceste do Moskvy obrátila aj na stranu Smer-SD. Politický subjekt v odpovedi uviedol, že mu neprináleží komentovať súkromné ani pracovné cesty poslancov Európskeho parlamentu.„Pán Blaha je navyše dostatočne konzistentný vo svojich názoroch aj krokoch," podotkol tlačový odbor strany Smer-SD.Europoslanec Ľuboš Blaha prednedávnom navštívil hlavné mesto Ruskej federácie Moskvu.„Idem s mierovým posolstvom k národu, ktorý sa v druhej svetovej vojne neuveriteľne obetoval pre našu záchranu pred fašistami zo Západu," uviedol na sociálnych sieťach. Vyjadril sa tiež, že prišiel do Moskvy ako priateľ Ruska, podľa vlastných slov sa nemôže pozerať na to, ako na Západe rastie rusofóbia.„Chcem sa ospravedlniť ruskému národu za všetky tie vojnové, nenávistné a doslova fašistické rezolúcie, ktoré prijímajú v Európskom parlamente proti Rusku," hovoril Blaha v zverejnenom videu. Počas svojej návštevy v Moskve tiež poskytol rozhovor ruskému médiu Izvestija. V rámci tohto rozhovoru uviedol, že je poslancom Európskeho parlamentu, no nesúhlasí s politikou tejto inštitúcie. Opakovane kritizoval sankcie voči Rusku.