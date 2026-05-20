Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bernard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. mája 2026

Zmena v trestných kódexoch, zrušenie NAKA a iné „slayády“. Hrozba zmrazenia eurofondov nebola podľa PS nikdy reálnejšia


Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidačné opatrenia vlády Minister financií SR Opozícia podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Premiér Slovenskej republiky Verejné investície zmrazenie eurofondov

Delegácia europoslancov PS upozornila, že vláda mala dostatok času aj varovaní, aby sa aktuálnemu scenáru vyhla. Hrozba zmrazenia eurofondov pre Slovensko nikdy nebola reálnejšia. Upozorňujú na to ...



Zdieľať
20.5.2026 (SITA.sk) - Delegácia europoslancov PS upozornila, že vláda mala dostatok času aj varovaní, aby sa aktuálnemu scenáru vyhla.


Hrozba zmrazenia eurofondov pre Slovensko nikdy nebola reálnejšia. Upozorňujú na to europoslanci za Progresívne Slovensko. Európsky parlament v stredu odhlasoval rezolúciu o dodržiavaní princípov právneho štátu na Slovensku.

Spolu 347 z 537 prítomných poslancov a poslankýň vyzvalo Európsku komisiu, aby voči Slovenskej republike konala. Na konci takéhoto konania môže byť zmrazenie eurofondov, ktoré tvoria 80 percent verejných investícií na Slovensku.

„Zlodejský apetít vlády Roberta Fica nemá konca. Trest zaň však nedostane premiér, ale Slováci a Slovenky, ktorým vďaka tejto vláde hrozí historická chudoba a prepad životnej úrovne,“ uviedlo Progresívne Slovensko.

Podobný vývoj ako v Maďarsku


Delegácia europoslancov PS upozornila, že vláda mala dostatok času aj varovaní, aby sa dnešnému scenáru vyhla - od zmien v trestných kódexoch, cez zrušenie NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry, útoky na slobodné médiá až po slayády.

„Roberta Fica môžeme korunovať za protislovenského premiéra a ekonomického vlastizradcu,“ vyhlásil šéf delegácie PS a podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová upozornila, že podobný vývoj predchádzal aj zmrazeniu eurofondov v Maďarsku. Podľa nej vláda ignoruje odporúčania a upozornenia Európskej únie a jej inštitúcií.

„Vláda robí kroky, ktoré by – keby ich cieľom bolo rozkrádať verejné zdroje – nevyzerali inak. Ignorujú a zľahčujú upozornenia aj odporúčania EÚ a jej inštitúcii v duchu ich známeho: Neotravujte, tu sme pri žatve. My v PS nechceme, aby Slovensko prišlo o eurofondy. Chceme, aby za ne mali ľudia lepší život,“ uviedla.

Dôsledky dopadnú na Slovákov


PS zároveň tvrdí, že Slovensko už dnes negatívne pociťuje dôsledky konsolidačných opatrení ministra financií Ladislav Kamenický a vláda neprichádza s prorastovými riešeniami. Zmrazenie eurofondov by podľa hnutia znamenalo ďalší vážny zásah pre slovenskú ekonomiku.

Europoslankyňa Lucia Yar uviedla, že delegácia PS sa hlasovania nezúčastnila, pretože nechce podporovať kroky vlády, no zároveň odmieta, aby dôsledky dopadli na občanov Slovenska.

„Eurofondy sú peniaze, za ktoré môžeme rekonštruovať nemocnice, rozširovať kapacity škôl a škôlok, stavať cesty, kanalizácie či mosty. Majú zlepšovať život občanov, nie Ficových oligarchov. Vyzývame preto premiéra a vládu, aby zmenili zákony a prestali ohrozovať vlastnú krajinu,“ uzavrela.


Zdroj: SITA.sk - Zmena v trestných kódexoch, zrušenie NAKA a iné „slayády“. Hrozba zmrazenia eurofondov nebola podľa PS nikdy reálnejšia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidačné opatrenia vlády Minister financií SR Opozícia podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Premiér Slovenskej republiky Verejné investície zmrazenie eurofondov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
COOP Jednota a SPU v Nitre spájajú sily pre podporu slovenského potravinárstva a regiónov
<< predchádzajúci článok
Hlas-SD chce zásadným spôsobom riešiť pozíciu jednorodičovských domácností zvýšením minimálneho výživného na deti – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 