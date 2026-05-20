Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bernard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

COOP Jednota a SPU v Nitre spájajú sily pre podporu slovenského potravinárstva a regiónov


Tagy: Potravinárstvo PR Regióny

COOP Jednota Slovensko a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spájajú svoje sily. COOP Jednota Slovensko a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spájajú svoje sily s cieľom ...



Zdieľať
memorandum coop jednota a spu 1 676x453 20.5.2026 (SITA.sk) - COOP Jednota Slovensko a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spájajú svoje sily.


COOP Jednota Slovensko a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spájajú svoje sily s cieľom podporiť rozvoj slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, vzdelávania aj inovácií. Memorandum o spolupráci prepája akademické prostredie s praxou najväčšej domácej maloobchodnej siete, ktorá už viac ako 150 rokov stojí na družstevných hodnotách, podpore regiónov a slovenských výrobcoch.

Spolupráca partnerov bude zahŕňať oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, spotrebiteľských výskumov, behaviorálnych analýz či testovania retailových konceptov, ako aj podpory inovácií a udržateľnosti v maloobchode a potravinárstve. Súčasťou memoranda je zároveň podpora odborných stáží, prepájanie študentov s praxou, spoločné výskumné projekty, ako aj rozvoj aktivít zameraných na podporu slovenských výrobcov a regionálnej ekonomiky.

"Sme presvedčení, že budúcnosť slovenského maloobchodu a potravinárstva stojí na prepájaní vzdelávania, výskumu a reálnej praxe. Spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre vnímame ako prirodzené partnerstvo, ktoré nám umožní ešte intenzívnejšie podporovať slovenských výrobcov, inovácie aj rozvoj regiónov," informuje predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko, Ing. Ján Bilinský.

Spoločným cieľom partnerov je tak podporovať rozvoj slovenského družstevného podnikania, lokálnych dodávateľských vzťahov, inovácií, digitalizácie a udržateľných riešení v oblasti výroby, distribúcie a predaja potravín.

"Pre univerzitu je mimoriadne dôležité prepájať vzdelávanie a výskum s reálnou praxou. Teší nás spolupráca s partnerom, ktorý dlhodobo podporuje slovenské regióny, domácich výrobcov aj rozvoj slovenského potravinárstva. Veríme, že spoločné projekty prinesú nové príležitosti pre študentov, výskumníkov aj odbornú prax," doplnila rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota a SPU v Nitre spájajú sily pre podporu slovenského potravinárstva a regiónov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Potravinárstvo PR Regióny
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini prijal bývalého šéfa europarlamentu, témami boli EÚ aj Ukrajina
<< predchádzajúci článok
Zmena v trestných kódexoch, zrušenie NAKA a iné „slayády“. Hrozba zmrazenia eurofondov nebola podľa PS nikdy reálnejšia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 