Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
COOP Jednota a SPU v Nitre spájajú sily pre podporu slovenského potravinárstva a regiónov
20.5.2026 (SITA.sk) - COOP Jednota Slovensko a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spájajú svoje sily.
COOP Jednota Slovensko a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spájajú svoje sily s cieľom podporiť rozvoj slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, vzdelávania aj inovácií. Memorandum o spolupráci prepája akademické prostredie s praxou najväčšej domácej maloobchodnej siete, ktorá už viac ako 150 rokov stojí na družstevných hodnotách, podpore regiónov a slovenských výrobcoch.
Spolupráca partnerov bude zahŕňať oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, spotrebiteľských výskumov, behaviorálnych analýz či testovania retailových konceptov, ako aj podpory inovácií a udržateľnosti v maloobchode a potravinárstve. Súčasťou memoranda je zároveň podpora odborných stáží, prepájanie študentov s praxou, spoločné výskumné projekty, ako aj rozvoj aktivít zameraných na podporu slovenských výrobcov a regionálnej ekonomiky.
"Sme presvedčení, že budúcnosť slovenského maloobchodu a potravinárstva stojí na prepájaní vzdelávania, výskumu a reálnej praxe. Spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre vnímame ako prirodzené partnerstvo, ktoré nám umožní ešte intenzívnejšie podporovať slovenských výrobcov, inovácie aj rozvoj regiónov," informuje predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko, Ing. Ján Bilinský.
Spoločným cieľom partnerov je tak podporovať rozvoj slovenského družstevného podnikania, lokálnych dodávateľských vzťahov, inovácií, digitalizácie a udržateľných riešení v oblasti výroby, distribúcie a predaja potravín.
"Pre univerzitu je mimoriadne dôležité prepájať vzdelávanie a výskum s reálnou praxou. Teší nás spolupráca s partnerom, ktorý dlhodobo podporuje slovenské regióny, domácich výrobcov aj rozvoj slovenského potravinárstva. Veríme, že spoločné projekty prinesú nové príležitosti pre študentov, výskumníkov aj odbornú prax," doplnila rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota a SPU v Nitre spájajú sily pre podporu slovenského potravinárstva a regiónov © SITA Všetky práva vyhradené.
