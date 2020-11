Zmení sa dejisko MS v hokeji 2021? Faselovi sa núka Rusko a v hre je údajne aj Kanada

20.11.2020 - Okolo dejísk majstrovstiev sveta v hokeji 2021 sa vynára čoraz viac špekulácií. Za bieloruský Minsk by údajne mohlo zaskočiť Rusko a spomína sa dokonca aj Kanada.





Bielorusko sa stáva politicky neprijateľné

Zápasy by sa mohli hrať v Soči

Prioritou bude bezpečnosť pre účastníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Druhé dejisko lotyšská Riga je z politického hľadiska prijateľné, ale Lotyši nemajú ďalších 5 miliónov eur, aby turnaj usporiadali výlučne v ich krajine. V Aréne Minsk by mali podľa pôvodného plánu hrať v A-skupine aj Slováci. Ich súpermi budú Rusi, Švédi, Česi, Švajčiari, Dáni, Briti a domáci Bielorusi.Ruské zdroje priniesli informácie, že Moskva rada zaskočí za Minsk, ktorý sa vzhľadom na politiku prezidenta Alexandra Lukašenka stáva neprijateľným pre viacerých účastníkov šampionátu.S týmto názorom však nesúhlasí viceprezident IIHF Kalervo Kummola. "Bolo by absurdné, ak by Moskva hostila zápasy namiesto Minska. Rusi boli jediní, ktorí podporili Lukašenka po prezidentských voľbách," uviedol Kummola, cituje ho portál Championat.com.Lukašenko vyhral augustové voľby s drvivou väčšinou 80,1% hlasov a už po šiesty raz sa postavil na čelo krajiny. Lenže toto víťazstvo vyvolalo vlnu hromadných protestov, ktoré trvajú do dnešných dní. A Bielorusko sa stáva politicky neprijateľné pre čoraz viac krajín Európy aj sveta."Tlak zo všetkých strán na tých, ktorí sú pripravení ísť na hokejový šampionát do Bieloruska, je už teraz obrovský. Napríklad vo Švédsku a Fínsku. Niekdajší skvelý hokejista Peter Forsberg v rozhovore pre Aftonbladet vyjadril názor, že nemá zmysel za súčasných podmienok cestovať do Minska. Švédsky novinár Magnus Nyström z Expressenu napísal, že Kanada bude bojkotovať turnaj, ak bude nútená odletieť do Bieloruska," napísal ruský Sport-Express.Ten istý zdroj spomína ako alternatívu práve Rusko. A nepriamo núka do pozornosti prezidentovi IIHF Renému Faselovi nie Moskvu, ale dejisko ZOH 2014 Soči."Rusko je krajina, ktorá je historicky pripravená vždy podať pomocnú ruku. Máme nádherné Soči s príjemným podnebím, dobre fungujúcou infraštruktúrou a rozsiahlymi skúsenosťami s organizovaním najrôznejších turnajov. René, ak si v slepej uličke, tak vytoč Romana Rotenberga a Vladislava Tretiaka. Nesklamú a urobia všetko, čo treba," pokračoval ruský zdroj.Rusi kategoricky odmietajú možnosť, že svetový šampionát by sa po 13 rokoch mohol uskutočniť v Kanade, ako to naznačujú niektoré zámorské zdroje."Tento návrh vyzerá na papieri pekne, ale iba na prvý pohľad. Ak sa na to pozrieme detailnejšie, dá sa to hodnotiť ako nesúvislý výplod šialenca. O turnaji v hokejovej domovine sa dá hovoriť iba vtedy, ak sa najbližšia sezóna NHL neuskutoční. Potom je možné zhromaždiť silných hráčov a prilákať pozornosť verejnosti k hokeju na inej úrovni. Zatiaľ však nič nenaznačuje takúto možnosť," dodal Sport-Express.René Fasel a lotyšský premiér Krišjanis Karinš nedávno absolvovali videokonferenciu, na ktorej vyjadrili podporu lotyšským organizátorom v súvislosti s majstrovstvami sveta v roku 2021. Zhodli sa, že prioritou bude bezpečnosť pre účastníkov, hoci v tejto chvíli vzhľadom na druhú vlnu pandémie koronavírusu nevedia odhadnúť, či sa šampionát bude môcť uskutočniť aj s divákmi na tribúnach.Podľa Fasela naďalej platí, že organizátormi MS 2021 budú v termíne 21. 5. - 6. 6. dve krajiny - Lotyšsko a Bielorusko. "Nepochybujeme o tom, že bezpečnosť bude pre organizátorov na prvom mieste. Zatiaľ nie sme pod tlakom, aby sme okamžite prijímali rozhodnutia týkajúce sa turnaja. Musíme neustále analyzovať situáciu v oboch krajinách," komentoval René Fasel.