Vlhovú čaká v Levi náročná obhajoba, no bude koncentrovaná. Shiffrinová nemá po pauze špeciálne očakávania

Vlhovú čaká náročná obhajoba

Shiffrinová nemá po prestávke špeciálne očakávania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.11.2020 - Návrat Mikaely Shiffrinovej do bieleho cirkusu, ale aj absencia Švédok z dôvodu povinnej karantény po pozitívnom teste ich trénera Christiana Thomu. To sú udalosti, ktoré lemujú prvý súťažný slalomový víkend vo Svetovom pohári zjazdárok vo fínskom Levi.Za polárnym kruhom budú netradične až dva slalomy a v hre prvých 200 bodov v najtočivejšej disciplíne, v ktorej obhajuje celkové prvenstvo prvýkrát Slovenka Petra Vlhová."Petra má za sebou dobrý slalomový tréning v Suome. V rozpätí najbližších šiestich dní nás čakajú až tri súťaže vrátane paralelného slalomu v Lechu. Musíme sa teda čo najlepšie skoncentrovať na dôležitý týždeň," referoval z Fínska Vlhovej tréner Livio Magoni.Jeho slovenská zverenkyňa v uplynulom súťažnom ročníku ovládla tri slalomy, čo jej v kombinácii s absenciou Mikaely Shiffrinovej v závere sezóny prvýkrát v kariére vynieslo malý krištáľový glóbus.V čase prísnych obmedzení v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa 25-ročná Liptáčka chystá na náročnú obhajobu. Slalomárky majú pred sebou deväť podujatí, po aktuálnom začiatku v Levi príde tretí slalom na rad až 29. decembra v rakúskom Semmeringu. Z programu z dôvodu zložitej logistiky v ére koronavírusu vypadol americký Killington."Snažíme sa dostatočne skoncentrovať a máme aj dostatok sebavedomia. V Levi musíme absolvovať aj potrebné hygienické opatrenia, ako sú dezinfekcia izby v hoteli či povinné testy na COVID-19. Nechceme nič podceniť. Ešte aj obedy bude mať Petra priamo v hotelovej izbe. Po pretekoch hneď v nedeľu večer Petra poletí spolu s bratom Borisom a Gigim, ktorý jej pripravuje lyže, do Mníchova a neskôr sa prepraví do Lechu, aby sa v pokoji pripravila na ďalšie preteky," doplnil Magoni.Vlhovej veľká súperka Mikaela Shiffrinová absentovala na súťažných svahoch od začiatku februára, keď tragicky prišiel o život jej otec Jeff. Teraz sa vráti do diania a údajne dobre pripravená.Američanka v minulosti až štyrikrát vyhrala slalom SP žien v Levi (2013, 2016, 2018, 2019), v roku 2017 jej ďalší triumf prekazila práve Vlhová. Vo Svetovom pohári žien stále platí, že inou víťazkou slalomu ako Shiffrinová alebo Vlhová bola dosiaľ naposledy Švédka Frida Hansdotterová 10. januára 2017 vo Flachau. Odvtedy vyhrala 22 slalomov americká kráľovná a ďalších sedem slovenská princezná tejto disciplíny."Nemám špeciálne očakávania po tom, čo som niekoľko mesiacov súťažne nejazdila. Chcem len čo najlepšie absolvovať preteky. A ak to nevyjde, bude to signál, aby som pracovala ešte tvrdšie a zlepšila sa," vravela Mikaela Shiffrinová, cituje ju taliansky portál neveitalia.it."Mohla som sa vrátiť už v Söldene, ale lekári mi to neodporúčali vzhľadom na možné zhoršenie zranenia chrbta. Preto som ich poslúchla," doplnila víťazka 66 pretekov a držiteľka troch veľkých glóbusov vo Svetovom pohári.Prvé kolá ženských slalomov v Levi sa začnú po oba dni o, druhé kolá prídu na rad o