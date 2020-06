Zmenou obalov výrobkov sa v miestnych závodoch Nestlé ušetrí až 20 ton plastov ročne

Odmerka aj viečko z rastlinného materiálu

Bezobalový predaj NESCAFÉ vo Švajčiarsku

9.6.2020 (Webnoviny.sk) -"Možno sa teraz zdá, že otázka udržateľnosti stratila v aktuálnej situácii na dôležitosti. Opak je ale pravdou. Nestlé pokračuje v plnení svojich záväzkov smerom k lepšej budúcnosti. Pre tento rok sme sa zamerali na úsporu použitých plastov pri obaloch našich produktov na slovenskom aj českom trhu. V praxi to znamená, že napríklad odstránime plastové fólie zo skupinového balenia Lentiliek a Anticolu, či zredukujeme kombinované obaly Maggi Nápadov. Okrem týchto zmien na čoraz väčšom počte obalov spotrebitelia po novom nájdu aj jednoduchý návod, do akého kontajnera obal patrí," hovorí Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti Nestlé.Vo výrobných závodoch Carpathia, Zora, Sfinx a Krupka majú plánované úpravy obalových materiálov zabezpečiť úsporu viac ako 20 ton plastov ročne. Konkrétne, napríklad pri Lentilkách nahradením plastového viečka papierom sa ušetrí až 2,6 ton polyetylénu ročne. Zjednodušením materiálu obalu JOJO Potešenie dôjde k jeho lepšej recyklovateľnosti. V závode Zora v Olomouci spoločnosť testuje úsporu viac ako 6 ton polypropylénu stenčením obalu tyčinky Margot z 50 na 40 mikrónov. V závode v Krupke, kde sa vyrábajú vegetariánske a vegánske pokrmy Garden Gourmet, bude po novom redukovaná strečová fólia okolo paliet, čo prinesie úsporu až 9 ton plastov. K zjednodušeniu a zmenšeniu obalov došlo aj pri značkách Maggi a Chef, ktoré sa vyrábajú v závode v Prievidzi. K úpravám dochádza aj v oblasti kombinovaných obalov, ktoré sú dnes ťažko recyklovateľné. Riešením môže byť prechod na tzv. mono-materiály. Príkladom sú obľúbené výrobky Maggi Nápady.Zmeny v obalových materiáloch sú plánované aj pri výrobkoch Nestlé, ktoré pochádzajú zo zahraničia a sú dostupné aj na slovenskom trhu. Jedným z nich je značka krmiva pre zvieratá Purina, pri ktorej došlo k nahradeniu nerecyklovateľného kombinovaného obalu plastovým obalom z polyetylénu, ktorý je ľahko recyklovateľný. V oblasti dojčenskej výživy sa chystá značka BEBA nahradiť doterajšie plastové viečko a odmerku náhradou z obnoviteľného rastlinného materiálu. NESCAFÉ Dolce Gusto rozbieha vlastný systém zberu, triedenia a recyklácie plastových kapsúl. Aj Nespresso v minulých dňoch oznámilo vývoj nových kapsúl z recyklovaného hliníka (až 80 % podiel recyklátu). V rámci importných výrobkov je plánovaná celková ročná úspora až 30 ton plastov.Naplnenie vízie budúcnosti bez odpadov je cieľom Nestlé aj v zahraničí. Jedným z testovaných konceptov je bezobalový predaj. V spolupráci s českým startupom Miwa spoločnosť Nestlé nedávno umiestnila do vybraných obchodov vo Švajčiarsku opakovane použiteľné a znovu naplniteľné zásobníky krmiva pre mačky Purina a rozpustnej kávy NESCAFÉ, z ktorých si môžu spotrebitelia dávkovať výrobky do vlastných nádob. Cieľom pilotného projektu je obmedziť výrobu obalov na jedno použitie.Informačný servis