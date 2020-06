Nárok na pandemické ošetrovné budú mať aj rodičia, ktorí od júna neposlali dieťa do školy

Zákonník práce sa novelizuje

Pracovný pomer na určito sa môže predĺžiť

9.6.2020 (Webnoviny.sk) - Desaťtisíce rodičov, ktorí sa od začiatku júna rozhodli neposlať svoje dieťa do jaslí, škôlok a škôl pre obavu o ich zdravie alebo pre nedostatočnú kapacitu predškolských zariadení, budú mať aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné.Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v utorok schválil parlament. Na ošetrovné majú mať v júni nárok aj tí rodičia, ktorí neumiestnili svoje dieťa alebo príbuznú osobu v zariadení sociálnych služieb poskytujúcom sociálnu službu ambulantnou alebo pobytovou formou."Počet dotknutých poberateľov pandemického ošetrovného sa v júni odhaduje na úrovni približne 31,5-tisíca," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Rezort práce vychádza z predpokladu, že nárok na pandemické ošetrovné si za jún uplatní tretina z rodičov, ktorí dostanú túto dávku za máj.Zachovaním nároku na pandemické ošetrovné aj v júni by sa mali výdavky Sociálnej poisťovne zvýšiť o 12,8 milióna eur. Za novelu zákona hlasovalo 133 poslancov, žiadny nebol proti a žiadny sa nezdržal hlasovania.Schváleným legislatívnym návrhom sa novelizuje aj Zákonník práce. "S cieľom udržania zamestnanosti sa navrhuje na prechodnú dobu umožniť predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec existujúcej právnej úpravy," uviedlo ministerstvo.Pracovný pomer na určitý čas, ktorý sa má skončiť v čase núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19 alebo do dvoch mesiacov po jeho odvolaní, bude možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok.Zamestnávateľ bude povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitý čas vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. "Ak k prerokovaniu nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas," uvádza sa v návrhu novely pracovného kódexu.Na umožnení predĺžiť zmluvy na určitý čas počas súčasnej koronakrízy sa na májovom rokovaní tripartity so zamestnávateľmi a odborármi dohodol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak."Vieme tým zachrániť asi približne 400 pracovných miest najmä v automobilovom priemysle," povedal. Ak by sa tieto zmluvy podľa ministra práce nedali predĺžiť, zrejme by ich zamestnávatelia ukončili.