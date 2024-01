Zmeny v obstarávaní majú byť radikálne, podľa progresívcov umožnia klientelizmus a korupciu (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



22.1.2024 (SITA.sk) - Vláda pripravuje radikálne zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré vytvoria priestor pre klientelizmus, korupciu a netransparenstnosť. Predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda Národnej rady SR Michal Šimečka o tom v pondelok informoval s tým, že návrh zmien získali z odborných kruhov v tejto oblasti.„Vláda znižuje nezávislosť Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), podobne ako predtým znížila a obmedzila nezávislosť iných dôležitých úradov. Zvyšuje limity, do ktorých sa môžu zákazky zadávať bez súťaže, bez možností dotknutých brániť sa,“ povedal šéf progresívcov.Podľa neho sa zároveň majú radikálne znížiť pokuty za porušenie zákona. Ak zmeny prejdú, ročne by sa mohli zadávať bez súťaže zákazky celkom do pol miliardy eur.„Tieto zmeny sú zásadné a preto si zaslúžia poctivú verejnú, odbornú diskusiu, presne ako tomu malo byť v prípade kompetenčného zákona, promafianskeho trestného zákona,“ informoval na tlačovej besede Šimečka.Vyzval vládu, aby neuvažovala o skrátenom konaní aj v prípade zmien verejného obstarávania a návrh predložila na riadne medzirezortné pripomienkovanie a odbornú diskusiu.