Zmeny v predstavenstve poisťovne KOOPERATIVA

Ing Vladimír Bakeš, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ



Zdeno Gossányi, člen predstavenstva



Viera Kubašová, členka predstavenstva



Blanka Hatalová, členka predstavenstva



Henrieta Haviarová, členka predstavenstva



iur. Patrick Skyba, člen predstavenstva



10.1.2025 (SITA.sk) -JUDr. Henrieta Haviarová pôsobí v poisťovni KOOPERATIVA od roku 2002. Oblasti bankopoistenia sa venuje od roku 2011 a ako riaditeľka úseku bankopoistenia zohrala kľúčovú úlohu pri strategickom zlúčení poisťovne Kooperativa s Poisťovňou SLSP v roku 2018.Nová členka predstavenstva je v rámci štatutárneho orgánu spoločnosti zodpovedná, popri riadení segmentu bankopoistenia, tiež za úsek IT a zameriavať sa bude aj na riadenie projektov a inovácií poisťovne."JUDr. Henrietu Haviarovú srdečne vítame v predstavenstve našej spoločnosti. Oceňujeme dlhoročné skúsenosti JUDr. Haviarovej v rámci jedného z aktuálne najdynamickejšie sa vyvíjajúcich segmentov finančného a poistného sektora. Veríme, že jej expertíza v oblasti bankopoistenia predstavuje potenciál ďalšieho výrazného rastu našej spoločnosti," hodnotí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Ing. Vladimír Bakeš, PhD.Predstavenstvo spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group pôsobí od 1. januára 2025 v nasledovnom zložení:K 31. 12. 2024 v predstavenstve poisťovne KOOPERATIVA ukončil svoje pôsobenie jeho dlhoročný podpredseda a námestník generálneho riaditeľa, Dr. Franz Kosyna."Chcel by som poďakovať nášmu dlhoročnému kolegovi Franzovi za jeho prínos do výsledkov Kooperativy a jeho úspešné pôsobenie v orgánoch spoločnosti. Svojimi medzinárodnými skúsenosťami aj ľudskými vlastnosťami pozitívne prezentoval našu stratégiu a ovplyvňoval chod firmy," poďakoval sa Vladimír Bakeš odchádzajúcemu Franzovi Kosynovi.Informačný servis