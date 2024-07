Zmizol legendárny meč, ktorý bol údajne 1300 rokov uviaznutý v skale

Francúzske úrady od nedele vyšetrujú zmiznutie legendárneho meča zvaného Durandal, ktorý bol v skalnom úbočí na juhu Francúzska zaseknutý údajne až 1300 rokov.





"Francúzsky Excalibur" čnel zo skalnej steny nad obcou Rocamadour ležiacou približne 180 kilometrov východne od mesta Bordeaux na juhu Francúzska. Podľa legendy opísanej v epose Pieseň o Rolandovi sa do skaly zabodol po tom, ako ho rytier Roland odhodil čo najďalej po neúspešnom pokuse o jeho zničenie, aby nepadol do rúk moslimskej armády. Zbraň v skale nad dedinou údajne zostala približne 1300 rokov až do svojho zmiznutia v noci na 22. júna.Meč v skale bol podľa polície iba kópiou pôvodného meča, no i tak sa stal populárnou turistickou atrakciou a medzi miestnymi obyvateľmi sa tešil veľkej obľube. Jeho zmiznutie tak vyvolalo šok a vlnu nevôle.Starostka Rocamadouru Dominique Lenfantová uviedla, že už štyria kováči ponúkli bezplatné vyhotovenie nového Durandalu podľa kópie uloženej v radnici obce.