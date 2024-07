Raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX uzemnili. Došlo k zničeniu satelitov Starlink

Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v piatok uzemnil pracovnú raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX po tom, ako k jednej z nich došlo v kozme k deštrukcii a k zničeniu nákladu družíc Starlink. Išlo o prvú poruchu tejto rakety, na ktorú sa spolieha globálny vesmírny priemysel, za viac ako sedem rokov.





Približne hodinu po štarte Falconu 9 z Vandenbergovej vesmírnej základne v štáte Kalifornia v noci na štvrtok sa druhý stupeň rakety nezapálil a vyniesol 20 satelitov Starlink na plytkú obežnú dráhu, kde čoskoro opäť vstúpia do atmosféry a zhoria v nej.Pokus o opätovné zapálenie motora "vyústil do RUD motora z momentálne neznámych dôvodov", napísal v piatok na sociálnej sieti X generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk, pričom použil priemyselnú skratku pre Rapid Unscheduled Disassembly, ktorá zvyčajne znamená výbuch.Raketa Falcon 9 bude odstavená, pokiaľ spoločnosť SpaceX nevyšetrí príčinu poruchy, neopraví raketu a nezíska súhlas agentúry, uviedol FAA vo vyhlásení. Tento proces môže trvať niekoľko týždňov alebo mesiacov v závislosti od zložitosti poruchy a plánu spoločnosti SpaceX na odstránenie vzniknutého problému.Neúspešná misia najaktívnejšej rakety na svete prerušila sériu viac ako 300 úspešných misií v rade, počas ktorých si spoločnosť SpaceX udržala dominantné postavenie v odvetví štartov.Mnohé krajiny a vesmírne spoločnosti sa pri vysielaní svojich satelitov a astronautov do vesmíru spoliehajú práve na súkromnú spoločnosť SpaceX, ktorej hodnota sa odhaduje na približne 200 miliárd dolárov.Výška satelitov je taká malá, že zemská gravitácia ich s každou obežnou dráhou priťahuje o päť ilometrov bližšie k atmosfére, uviedla neskôr spoločnosť SpaceX a potvrdila, že satelity nevyhnutne "opäť vstúpia do zemskej atmosféry a úplne zaniknú".Spoločnosť SpaceX uviedla, že k poruche druhého stupňa došlo po tom, ako inžinieri zistili únik kvapalného kyslíka, pohonnej látky.K nehode došlo počas 354. misie Falconu 9. Išlo o prvé zlyhanie Falconu 9 od roku 2016, keď raketa explodovala na štartovacej rampe v štáte Florida a zničila náklad svojho zákazníka - izraelský komunikačný satelit.