ZMOS avizuje štrajky v regiónoch a Bratislave, podľa Trégera inú možnosť nemajú

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) avizuje po štrajkovej pohotovosti, ktorá sa skončí 30. júna, protesty najskôr v regiónoch a po septembrovom sneme aj v Bratislave. Predseda ZMOS Branislav Tréger to síce nepovažuje za najšťastnejšie riešenie, ale iná možnosť podľa jeho slov nie je.Uviedol to v stredu počas tlačovej konferencie po zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom Plese. Poukázal na to, že znechutenie štatutárov je dosť veľké vzhľadom na veľké množstvo problémov, ktorým čelia samosprávy a ktoré budú existenčné. Okrem energetickej krízy tak naznačil aj komunitnú krízu, ktorá bude mať podľa neho negatívne dôsledky na ľudí.