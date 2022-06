Rusko sa podľa Sáncheza stalo zo strategického partnera NATO hlavnou hrozbou

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko sa za desaťročie stalo zo strategického partnera Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) jej kľúčovou hrozbou. V stredu na to poukázal španielsky premiér Pedro Sánchez , ktorého krajina v týchto dňoch hostí samit NATO. Informuje o tom televízia CNN.„Ak sa pozrieme späť na rok 2010, strategickú koncepciu posledného desaťročia schválili v Lisabone. Nazývala Rusko strategickým partnerom. Teraz, naopak, bude strategická koncepcia z Madridu nazývať Rusko hlavnou hrozbou pre spojencov,“ uviedol pred otváracím stretnutím samitu predseda španielskej vlády pre rádio SER.Generálny tajomník NATO pri príchode na samit spomenul, že v roku 2010 sa na stretnutí v Lisabone zúčastnilo aj Rusko, no tentoraz to tak nebude.Šéf aliancie si myslí, že lídri jej členských štátov budú v Madride súhlasiť, že „Rusko predstavuje priamu hrozbu pre našu bezpečnosť a to sa bude odzrkadľovať“ na novej strategickej koncepcii. „Strategická koncepcia bude odrážať aj novú realitu,“ dodal.