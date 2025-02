ZMOS chce posilniť kompetencie samospráv v oblasti bezpečnosti aj verejného poriadku

Chcú zlepšiť bezpečnosť

Chýbajú im policajti

21.2.2025 (SITA.sk) - Kompetencie samospráv v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku je potrebné posilniť. Myslí si to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) , keďže sa mestá a obce denne stretávajú s narastajúcimi výzvami v tejto oblasti. Na rokovaní Komory miest ZMOS sa preto jednoznačne uzniesli na potrebe posilnenia kompetencií samospráv v tejto oblasti.Mestá združené v ZMOS apelujú na zintenzívnenie komunikácie a koordinácie so štátnou správou. Cieľom je efektívne zlepšenie bezpečnosti v samosprávach.„Občania sú dnes aktívni v komunitách, požadujú dodržiavanie zákonov zo strany kompetentných a chcú žiť v bezpečnom prostredí. Preto je nevyhnutné, aby samosprávy disponovali účinnými nástrojmi a legislatívnou podporou na posilnenie bezpečnosti a poriadku v mestách a obciach,“ uviedlo združenie s tým, že sa zasadzuje za revíziu a aktualizáciu platnej legislatívy v oblasti verejného poriadku.Dôraz pritom kladie na možnosť posilnenia kompetencií miest a obcí v riešení problémov, ako je rušenie nočného pokoja, vandalizmus či narušovanie občianskeho spolunažívania.„Taktiež dlhodobo presadzujeme zmenu legislatívy v oblasti obecnej polície, na zavedenie inštitútu objektívnej zodpovednosti. Tento krok by výrazne pomohol pri efektívnejšom riešení priestupkov, najmä v oblasti dopravy a verejného poriadku, a prispel by k zvýšeniu bezpečnosti v mestách a obciach,“ dopĺňa ZMOS.Samosprávy podľa združenia dlhodobo pociťujú nedostatok príslušníkov štátnej polície, čo podľa ZMOS negatívne ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu v obciach a mestách.Združenie preto apeluje na ministerstvo vnútra Policajný zbor , aby problém vyriešili a zabezpečili dostatok policajtov. ZMOS súčasne iniciuje stretnutie s rezortom vnútra a Policajným zborom, kde bude presadzovať konkrétne legislatívne zmeny na opatrenia, aby sa bezpečnosť v samosprávach zlepšila.„Sme presvedčení, že posilnenie kompetencií samospráv a lepšia spolupráca so štátnymi orgánmi povedú k efektívnejšiemu riešeniu bezpečnostných výziev a k zvýšeniu kvality života v mestách a obciach," vyhlásilo združenie.ZMOS súčasne víta avizované žandárske prvky spolupráce polície a ozbrojených síl. Podľa združenia ide o rýchle riešenie problémov v lokalitách kde asociálne a protispoločenské konanie a kriminalita majú rastúcu tendenciu.