ZMOS intenzívne komunikuje so zahraničím, cieľom je výmena informácií o opatreniach samospráv

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska v aktuálnom období mimoriadne intenzívne komunikuje so zahraničnými partnermi. Hlavne s partnerskými organizáciami v Českej republike, v Rakúsku, ale aj s Radou Európskych obcí a regiónov.Cieľom je výmena informácií o opatreniach a rozhodnutiach samospráv v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. Agentúru SITA o tom informoval Michal Kaliňák.„Komunikácia sa sústreďuje na výmenu informácií o opatreniach a rozhodnutiach, ktoré prijímajú vlády a samosprávy. Zároveň sa najreprezentatívnejšie združenia samospráv navzájom koordinujú, nakoľko si uvedomujú, že práve mestá a obce majú najcennejší prvý kontakt s obyvateľmi a v mnohých, hlavne preventívnych aktivitách nečakali na štát, ale boli výrazne aktívne,“ uvádza Zmos.Rada Európskych obcí a regiónov navrhla svojim členom vrátane Zmosu spoločnú koordináciu výmeny informácií, poznatkov a najlepších skúseností z jednotlivých európskych združení miestnych a regionálnych samospráv a informácií o iniciatívach európskych inštitúcií.Vytvorila pracovnú skupinu pre Covid-19, do ktorého sme nominovali zástupcu, ktorý sa bude aktívne podieľať na práci skupiny formou zdieľania informácii a skúseností. Následne bude informovať naše členské mestá a obce.Zmos každý deň zasiela samosprávam komplexný balík informácií, usmernení a odporúčaní k riešeniu aktuálnej situácie a neraz sú jeho súčasťou aj príklady či odporúčania samospráv z okolitých štátov.