Manželia z Indie dali svojim potomkom netradičné mená, dvojičky sa volajú Corona a Covid

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Manželia z indického štátu Čatísgarh dali svojim dvojičkám mená Corona a Covid. Dievča a chlapec sa narodili počas celosvetovej pandémie koronavírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19."Pôrod bol úspešný, no museli sme prekonať niekoľko prekážok, preto sme sa s manželom rozhodli, že tento deň musí byť nezabudnuteľný," uviedla 27-ročná matka detí.Dvojica objasnila, že mená ich potomkov im budú navždy pripomínať ťažkosti, ktorým čelili počas reštrikcií v krajine a pred úspešným pôrodom v štátnej nemocnici. Agentúra Press Trust of India informovala, že bábätká prišli na svet minulý týždeň.Indická vláda zastavila železničnú a leteckú dopravu a obyvateľom nariadila zostať doma. Môžu chodiť len do obchodov alebo lekární.India má 2909 infikovaných, pričom 68 ľudí už zomrelo.