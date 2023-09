ZMOS podpísalo memorandá so siedmimi politickými subjektmi, jedna strana išla nad rámec požiadaviek (video)

Hlas išiel nad rámec požiadaviek

Akcent na všetky dôležité oblasti

Dobrá vôľa, ale aj záväzok

27.9.2023 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v septembri podpísalo memorandá o spolupráci so siedmimi politickými subjektmi. Ako na stredajšej tlačovej besede uviedol predseda ZMOS Jozef Božik , ide o strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Slovenskú národnú stranu (SNS) a hnutia Progresívne Slovensko (PS) Predseda ZMOS doplnil, že od začiatku leta rokoval s deviatimi politickými subjektmi, ktoré dlhodobo vykazovali v prieskumoch podporu aspoň päť percent. Každá strana mala možnosť vyjadriť sa požiadavkám ZMOS. Božik uviedol, že dve strany ich plne rešpektovali, jedna dokonca išla i nad rámec požiadaviek samospráv.Išlo o Hlas-SD. Božik dodal, že k spolupráci sa jednoznačne prihlásila i SNS. Ostatné politické subjekty podľa neho mali určité výhrady a chcú ešte v budúcnosti viac diskutovať, išlo o kresťanských demokratov, progresívcov, a tiež SaS a hnutie Sme rodina. Rokovania boli podľa Božika korektné a memorandá boli vždy podpísané s lídrami politických subjektov.So stranou Smer-sociálna demokracia memorandum ZMOS nepodpísal, no Božik označil rokovania za intenzívne a Smer vydal i vyhlásenie reflektujúce ich požiadavky. Strana má podľa neho veľký záujem o komunikáciu. S hnutím OĽaNO a priatelia mal ZMOS jedno rokovanie v lete, následne už nerokovali, ani samotné hnutie sa neusilovalo iniciovať ďalšie rokovania.„Tieto memorandá deklarujú priestor k diskusii, ale zároveň aj priority, ktoré by sa mali odraziť v prípade, že tieto politické strany budú v budúcej vláde, respektíve parlamente. Kladú akcent na všetky dôležité oblasti, čiže sociálnu politiku, školstvo, životné prostredie, územné plánovanie, zdravotníctvo, jednoducho všetky oblasti, ktoré sú v pôsobnosti a ktoré sú vyjadrené v kompetenciách, ktoré má samospráva," uviedol Božik.Dodal, že sa vyjadruje i k témam, ktoré sú nad rámec kompetencií samospráv. Ide najmä o oblasť zdravotníctva, kde sa ZMOS dlhodobo usiluje o obhajobu dostupnosti zdravotnej starostlivosti všade tam, kde sú pre kategorizáciu nemocníc ohrozené fungovania oddelení.Božik zdôraznil, že v histórii dosiaľ nikdy nedošlo ku kontrasignácii takéhoto dokumentu. ZMOS podľa neho dokumenty vníma nielen ako prejav dobrej vôle, ale aj ako záväzok k vývoju verejnej politiky vo vzťahu k samosprávam a ich obyvateľstvu.