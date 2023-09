Zrušenie jedného tlačiva migračnú krízu nevyrieši, podľa Danka je to Ódorova „idiotina“

Doklad láka migrantov na Slovensko

Silná pozícia V4

27.9.2023 (SITA.sk) - Zrušenie jedného tlačiva migračnú krízu nevyrieši. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Na margo vládneho návrhu na zrušenie povinného vydávania dokladu o zotrvaní na území Slovenskej republiky každému nelegálnemu cudzincovi, ktorého nie je možné vyhostiť, povedal, že je to „idiotina, ktorú si vymyslel Ódor.“Vláda návrh zdôvodnila aj tým, že práve tento doklad láka migrantov, aby prišli na Slovensko. Nakoniec sa mimoriadnu schôdzu parlamentu k tomuto návrhu nepodarilo otvoriť, neprezentovali sa ani traja poslanci Tomáš Taraba, Štefan Kuffa Filip Kuffa z kandidátky SNS.„Podstata určite nie je nejaké tlačivo, ako to prezentoval Ódor, a nejaká schôdza Národnej rady SR to nevyrieši. V prvom rade treba povedať, že ten problém je niekde úplne inde, a to v tom, že všetci tí ľudia udávajú ako krajinu pôvodu Sýriu, a toto sa vôbec neskúma,“ komentoval Danko. Zároveň dodal, že táto „tichá hra“ vyhovuje tým, čo na nelegálnej migrácii zarábajú.Podľa neho musí v prvom rade vzniknúť vláda, ktorá bude partnerom okolitých štátov a zároveň je potrebné chrániť naše štátne hranice. Ak k nám migranti prichádzajú z Maďarska, treba posilniť hliadky, ako to urobili pred časom aj Česi voči nám.„Ak migrantov prestane prijímať Nemecko, Česi uzavrú svoje hranice a my budeme musieť urobiť to isté. Zatiaľ chodia do Nemecka, ale keď tu už začnú zostávať, bude to prúser. Toto sa dá riešiť len silnou pozíciou V4, ktorá mala úspech, aj keď nám chcel západ kvótami prideliť migrantov a distribuovať ich po Európskej únii,“ myslí si šéf národniarov.Nelegálna migrácia je podľa neho vážny a komplexný problém, ktorý zabíja nemeckú ekonomiku, ale dotýka sa aj Francúzska a ďalších západných štátov.