ZMOS: Povinné predprimárne vzdelávanie bude ťažko realizovateľné

Na archívnej snímke Michal Kaliňák. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 8. októbra (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) si myslí, že povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti bude ťažko realizovateľné aj pri tej najväčšej vôli. TASR to potvrdil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.poznamenal Kaliňák s tým, že ak by to tak bolo, potom by čerpanie eurofondov bolo dávno výrazne lepšie ako doposiaľ. Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) sa v súčasnosti kapacity materských škôl vytvárajú z dvoch projektov financovaných z eurofondov. Z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje je zazmluvnených 4216 nových miest a z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu ďalších 6931 miest v materských školách.povedala Lubyová.Kaliňák tvrdí, že ak by mali samosprávy dostatok voľných, teda nevyužitých nehnuteľností, dávno by sa ich snažili rekonštruovať na materské či základné školy, sociálne zariadenia, prípadne nájomné byty.dodal Kaliňák. Rezort školstva uviedol, že v roku 1993 pri vzniku samostatnej SR existovalo 3482 materských škôl. Pri prechode kompetencií na mestá a obce bolo odovzdaných 3210 materských škôl do originálnych kompetencií zriaďovateľov. K roku 2016 rezort školstva eviduje len 2959 materských škôl. Rozdiel medzi rokom 1993 a 2016 tvorí 612 materských škôl.Z analýzy vyplýva, že voľné kapacity dokážu zabezpečiť miesta maximálne pre 91,3 percenta päťročných detí bez zmeny počtu mladších detí, ktoré v súčasnosti materské školy navštevujú. Vďaka európskym fondom sa dajú vytvoriť ďalšie miesta, a tak by materské školy mohlo v budúcnosti navštevovať najviac 96,9 percenta päťročných detí. Pre plnú zaškolenosť tejto vekovej kategórie škôlkarov bude nutné dobudovať ďalších minimálne 1828 miest. Po zohľadnení migrácie detí z obcí bez materskej školy do najbližších troch obcí s materskou školou sa podľa Inštitútu vzdelávacej politiky podarí zaškoliť ďalších 368 detí. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tvrdí, že po analýze existujúcich kapacít a zohľadnení možnostido najbližších obcí a využití prostriedkov z eurofondov bude na Slovensku začiatkom roka 2021 chýbať minimálne 1460 miest v materských školách, čím sa docieli približne 97,5-percentné pokrytie miest pre päťročné deti.