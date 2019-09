ZMOS predstavil ďalšie inšpiratívne príklady dobrej praxe

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Banská Štiavnica 27. septembra (TASR) - Stretnutia žiakov štyroch miest svetového dedičstva, do ktorých sa zapájajú aj deti z Banskej Štiavnice, registrácia ochrannej známky na tradičnú pochúťku scískanice či realizácia oddychovo-relaxačnej zóny v okolí vodnej priehrady Ľadovo v Lučenci, to sú príklady dobrej praxe, ktoré môžu byť podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) inšpiráciou aj pre ostatné slovenské samosprávy.Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková na tlačovej konferencii priblížila, že cieľom projektu, do ktorého sa zapájajú školáci zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, je dokázať v obyvateľoch vzbudiť hrdosť k miestu, kde žijú, a tiež povzbudiť ich k zodpovednému prístupu a jeho zveľaďovaniu. V rámci projektu podľa nej vznikla aj náučná publikácia, akýsi návod na to, ako nenáročným spôsobom doviesť deti k ochrane jedinečností, ktoré mestá svetového dedičstva majú. Podľa Babiakovej by chceli publikáciu v budúcnosti vydať, aby mohla slúžiť pre potreby žiakov.Mesto Lučenec už päť rokov postupne zveľaďuje oddychovo-relaxačnú zónu pri vodnej ploche Ľadovo. Zóna poskytuje vyžitie pre obyvateľov počas celého roka. Primátorka Lučenca Alexandra Pivková priblížila, že samospráva považuje za dôležitú aj udržateľnosť projektu a ďalšie plány na jej rozvoj.dodala s tým, že územím by mal v budúcnosti viesť aj plánovaný cyklochodník, spájajúci Lučenec s Haličom.Kulinárskou lahôdkou Scískanice sa môže pochváliť obec Dubová. Jej starosta Ľudovít Ružička priblížil, že ide o slané zemiakové taštičky, ktoré sú tradičnou pochúťkou k vínu a kyslým polievkam v okolí dediny najmä počas vinobraní.podotkol. Na podporu propagácie tohto jedla začala obec organizovať v roku 2012 festival, v rámci ktorého súťažia rodinné družstvá v jeho príprave.Predseda ZMOS-u Branislav Tréger uviedol, že všetky tieto príklady sú dôkazom toho, akí sú ľudia v slovenských obciach a mestách šikovní. Ide podľa neho o užitočné, ale aj udržateľné príklady, ktoré môžu byť námetom aj pre ostatné samosprávy.