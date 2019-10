ZMOS: Služby mediátora pri riešení susedských sporov sa využívajú málo

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) – Hoci väčšina starostov a primátorov súhlasí s tvrdením, že mediácia je účinný nástroj na riešenie medziľudských problémov v obciach a mestách, služby mediátora priamo využíva len 4,5 percenta samospráv. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a odpovedalo v ňom 417 primátorov a starostov.informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.“ dodal.Prieskum realizovalo samosprávne združenie v súvislosti s možnosťou riešenia medziľudských vzťahov či susedských sporov, s ktorými sa na starostov a primátorov obracajú občania.spresnil hovorca ZMOS-u.Medzi najčastejšie spory obyvateľov, ktoré riešia starostovia a primátori patria podľa jeho informácií neoprávnené zásahy do cudzích pozemkov (napríklad prerastanie stromu či ukladanie materiálov blízko plotov), problémy súvisiace s domácou zverou, zameranie pozemkov, obťažovanie hlukom, ale aj ohováranie a šírenie nepravdivých informácií.Prieskum uskutočnili od 10. septembra do 11. októbra 2019 a jeho výsledky budú podkladom pre národný projekt ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy.